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बुलंदशहर : पैमाइश कर लौट रहे लेखपाल पर हमला, सरकारी दस्तावेज छीनने का प्रयास; जांच में जुटी पुलिस

पीड़ित लेखपाल ने घटना की लिखित शिकायत के साथ मामले का एक वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया है.

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बुलंदशहर : पैमाइश कर लौट रहे लेखपाल पर हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:52 PM IST

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बुलंदशहर : छतारी थाना क्षेत्र में एक लेखपाल पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने रास्ता रोककर उनके साथ गाली-गलौज और हाथापाई करते हुए लेखपाल से सरकारी दस्तावेज छीनने का प्रयास किया. जब लेखपाल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. पीड़ित लेखपाल ने घटना की लिखित शिकायत के साथ मामले का एक वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बुलंदशहर : पैमाइश कर लौट रहे लेखपाल पर हमला (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, तहसील शिकारपुर के कसूमी और कनैनी वेदरामपुर क्षेत्र में तैनात लेखपाल अनिल कुमार शनिवार शाम करीब 4:15 बजे पैमाइश और जांच के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक के पास कुछ लोगों ने उनका वाहन रोक लिया. लेखपाल का आरोप है कि वाहन रुकवाने के बाद आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. मामला बढ़ने पर हाथापाई की स्थिति बन गई. आरोप है कि हमलावरों ने उनके पास मौजूद सरकारी दस्तावेज भी छीनने का प्रयास किया.

पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने सरकारी कागजात अपने कब्जे में लेने की कोशिश की. जब यह प्रयास सफल नहीं हुआ, तो उनके वाहन को नुकसान पहुंचाया गया. वाहन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया. लेखपाल अनिल कुमार का कहना है कि उन्होंने घटना के दौरान वीडियो बना लिया. वीडियो के जरिए उन्हें पता चला कि आरोपी ग्राम छतारी और बरकातपुर के निवासी हैं. उन्होंने वीडियो को पुलिस को दिया है, ताकि आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके.

लेखपाल ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवक के साथ हमला, सरकारी अभिलेख छीनने के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा संबंधी चिंता भी जताई है. थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि लेखपाल की तहरीर प्राप्त हुई. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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