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बुलंदशहर : पैमाइश कर लौट रहे लेखपाल पर हमला, सरकारी दस्तावेज छीनने का प्रयास; जांच में जुटी पुलिस

बुलंदशहर : पैमाइश कर लौट रहे लेखपाल पर हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )