ETV Bharat / state

पीलीभीत में बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास; ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा

घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है.

पीलीभीत में बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास
पीलीभीत में बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: जहानाबाद क्षेत्र में एक 80 साल के बुजुर्ग ने घर में अकेली 15 वर्षीय एक मंदबुद्धि नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी बुजुर्ग को दबोच कर पुलिस सौंप दिया है. घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है.

घटना जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र की ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी के आने वाले एक गांव की है. बताया जा रहा है कि पीड़ित मंदबुद्धि किशोरी के परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी. इस बीच गांव के ही रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग घर में घुसकर किशोरी के अश्लील हरकतें व दुष्कर्म का प्रयास करने लगा.

मंदबुद्धि मासूम ने के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके की तरफ दौड़े. जब ग्रामीणों ने घर के भीतर का नजारा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए आरोपी नौबत सिंह को मौके पर ही धर दबोचा और घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी विवेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया. जहानाबाद कोतवाल जयशंकर सिंह ने बताया कि पीड़िता मंदबुद्धि है और आरोपी की उम्र 80 वर्ष है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

कोतवाल ने सख्त लहजे में कहा कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में गंभीर मुकदमा दर्ज कर उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए जेल भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, प्रशासन ने घर को बुलडोजर से किया जमींदोज

यह भी पढ़ें: पीलीभीत: प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप तो गुस्साई पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर

TAGGED:

ELDERLY MAN ATTEMPTS TO RAPE
नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास
ATTEMPTS TO RAPE MINOR
RAPE MINOR NEWS
ATTEMPTS TO RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.