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भोपाल महापौर की गाड़ी में लगाई आग, देखते रह गए कर्मचारी, निगम मुख्यालय में दिन दहाड़े वारदात

भोपाल : नगर निगम मुख्यालय में सोमवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब महापौर मालती राय की कार में आग लगाने की कोशिश की गई. निगम मुख्यालय की पार्किंग में खड़ी महापौर की गाड़ी के ऊपर कागजों से भरी पॉलीथिन रखकर उसमें आग लगा दी गई. गनीमत रही कि आसपास मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. जब ये घटना हुई तब महापौर मालती राय अपने केबिन में मौजूद थीं.

निगम कर्मचारियों के मुताबिक घटना के दौरान महापौर फर्स्ट फ्लोर स्थित अपने कार्यालय में मौजूद थीं. इसी दौरान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सुनील रैकवार निगम मुख्यालय पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगा. कर्मचारी सुनील रैकवार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहा था और सम्राट अशोक कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष भी है. नियमितीकरण नहीं होने से नाराज होकर वह निगम मुख्यालय पहुंचा था. आरोप है कि उसने इस दौरान कागजों से भरी एक पॉलीथिन को महापौर की कार की छत पर रखा और उसमें आग लगा दी. इसके बाद वह मंत्री और महापौर के विरोध में नारेबाजी करने लगा. निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं.

कार पर चढ़कर आग बुझाता निगम कर्मचारी (Etv Bharat)

कर्मचारियों ने दौड़कर बुझाई आग, बड़ा हादसा टला

महापौर की कार के ऊपर आग की लपटें उठती देख निगम कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. एक कर्मचारी ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की. इस दौरान उसका हाथ भी झुलस गया। कर्मचारियों की तत्परता के चलते आग कार के अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी और बड़ा नुकसान होने से बच गया.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पर आग लगाने के आरोप (Etv Bharat)

नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर नाराजगी

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की ओर से लंबे समय से कर्मचारियों की विभिन्न मांगें उठाई जा रही हैं. इनमें प्रमुख मांग 29 दिवस वाले कर्मचारियों को स्थाई करने की है. इसके अलावा सभी कर्मचारियों को शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह आठवां वेतनमान, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की मांग की गई है. इसके साथ ही नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों से दलालों को दूर करने की भी मांग है. बताया जा रहा है कि इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी नाराज था और सोमवार को निगम मुख्यालय पहुंचा था.

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CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद महापौर कुछ देर अपने कार्यालय में रहीं. उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. घटना के बाद महापौर की गाड़ी को भी पार्किंग में पहले से निर्धारित स्थान से हटाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया गया. निगम मुख्यालय की पार्किंग में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इस मामले पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा, '' आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी. एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं.''