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सरगुजा में एमपी की शराब खपाने की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार

सरगुजा में एमपी की शराब खपाने की कोशिश करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

Attempt to sell MP liquor
सरगुजा में एमपी की शराब खपाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 12:49 PM IST

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सरगुजा : अंबिकापुर में अवैध शराब बिक्री के मामले में आबकारी की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है.संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने एमपी के शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.आरोपी एमपी की शराब लाकर सरगुजा में खपाने का प्रयास कर रहे थे.


मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उदयपुर अंतर्गत भदवाही निवासी गौरव जायसवाल भारी मात्रा में मध्यप्रदेश राज्य की शराब लाकर ग्राम नुनेरा के पंच बृजलाल पैकरा के घर में रखा है.

सरगुजा में एमपी की शराब खपाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना के बाद आबकारी उड़नदस्ता टीम ने बृजलाल के घर में दबिश दी.इस दौरान टीम ने आरोपी के घर से 18 पेटियों में मध्यप्रदेश राज्य की गोवा व्हिस्की कुल 900 पाव मात्रा 162 लीटर को बरामद कर जब्त किया- रंजीत गुप्ता,संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी

आरोपी ने कबूला अपना जुर्म
पूछताछ के दौरान आरोपी बृजलाल ने बताया कि उसके घर में रखा माल भदवाही निवासी गौरव जायसवाल का है. इसके बाद आरोपी के बयान के आधार पर टीम बृजलाल के साथ गौरव जायसवाल के घर पहुंची. गौरव जायसवाल ने कबूल किया कि बृजलाल के पास जो माल मिला वो उसका ही है. उक्त मामले में आबकारी उड़नदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 59(क) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.


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