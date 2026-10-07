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एमपी की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश, आबकारी विभाग ने जब्त की 35 पेटी शराब

जशपुर: मध्य प्रदेश से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी का आबकारी विभाग ने भंडाफोड़ किया है. बगीचा थाना क्षेत्र के झिकी गांव में आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने एक घर में दबिश देकर मध्य प्रदेश राज्य की 1750 बॉटल व्हिस्की बरामद की. बरामद की गई शराब 35 पेटियों में कुल 315 लीटर थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख है. मामले में झिकी निवासी सुदर्शन गुप्ता को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है.

एमपी की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश

दरअसल, आबकारी विभाग को 6 अक्टूबर की रात सूचना मिली थी कि झिकी गांव में सुदर्शन गुप्ता के घर पर दूसरे राज्य की बड़ी मात्रा में शराब पहुंची है. सूचना के आधार पर 7 अक्टूबर की सुबह आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी. तलाशी के दौरान घर के पीछे बरामदे में तिरपाल से ढककर छिपाई गई 35 पेटियां शराब की जब्त हुई. पेटियों की जांच करने पर इनमें 1750 शराब की बॉटल मिली.

आबकारी विभाग ने जब्त की 35 पेटी शराब (ETV Bharat)

आबकारी विभाग ने जब्त की 35 पेटी शराब

शराब मध्य प्रदेश राज्य की होने के कारण आबकारी विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है, कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कैसे पहुंची, इसे यहां कहां खपाया जाना था. शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत कार्रवाई की गई.

मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में शराब लाकर खपाने की आशंका के संबंध में सूचना मिली थी. इसी आधार पर झिकी गांव में सुदर्शन गुप्ता के घर दबिश दी गई. तलाशी में घर के पीछे तिरपाल के नीचे छिपाकर रखी गई 35 पेटियों से 1750 नग गोवा व्हिस्की बरामद हुई. शराब की कुल मात्रा 315 लीटर है, जिसकी कीमत करीब 2.50 लाख है. शराब मध्य प्रदेश राज्य की है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और शराब के स्रोत तथा इसे कहां खपाया जाना था, इसकी भी जांच की जा रही है: रंजीत गुप्ता, सहायक जिला आबकारी अधिकारी



दूसरे राज्य की शराब को यहां खपाए जाने शक

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने कहा, ''सूचना के आधार पर कार्रवाई में दूसरे राज्य की 35 पेटियों में रखी 1750 नग गोवा व्हिस्की, कुल 315 लीटर शराब बरामद हुई है. शराब मध्य प्रदेश की है. इतनी बड़ी मात्रा में दूसरे राज्य की शराब मिलने के मामले में इसकी सप्लाई और यहां खपाने के संबंध में भी जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.''

