ETV Bharat / state

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश, आरोपी चालक फरार

सराय जुलेना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार चालक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया.

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ट्रैफिक सर्किल क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां सराय जुलेना रेड लाइट पर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. घायल ट्रैफिक कर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेड कांस्टेबल राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, घटना के दौरान मौके पर मौजूद दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक ने रुकने के बजाय वाहन की रफ्तार बढ़ाई और टक्कर मार दी. घायल ट्रैफिक कर्मी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार वाहन चालक की पहचान हो सके.

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश (ETV Bharat)

वहीं, पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल ने बताया कि सुबह के वक्त जब वह ड्यूटी पर तैनात थे तो अचानक से एक रॉन्ग साइड कार सवार को देखकर उन्होंने रुकने का इशारा किया. लेकिन कार सवार ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर उनके ऊपर चढ़ाकर उन्हें कुचलना की कोशिश की. इस हादसे में वह घायल हो गए, बाद में उनके अन्य साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा,''मेरे दोनों घुटने में ज्यादा चोट आई है. हाथ में भी चोट लगी है. शरीर के अंदरूनी भाग में भी चोट है. जिस तरह से आरोपी भागा है उससे साफ पता चलता है कि वह कोई बड़ा बदमाश था. मैं इस हादसे में बच गया यह मेरी किस्मत था.''

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल ने बताया कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जा रही है, ताकि फरार चालक की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहन के रूट और उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली जा रही है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह का शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
  2. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा और राशिद गैंग के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

TAGGED:

HIT AND RUN INCIDENT IN DELHI
दिल्ली हिट एंड रन मामला
दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी
DELHI HIT AND RUN INCIDENT
DELHI HIT AND RUN INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.