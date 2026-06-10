दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश, आरोपी चालक फरार
सराय जुलेना रेड लाइट पर ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार चालक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया.
Published : June 10, 2026 at 10:28 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ट्रैफिक सर्किल क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां सराय जुलेना रेड लाइट पर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी के दौरान एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. घायल ट्रैफिक कर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेड कांस्टेबल राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, घटना के दौरान मौके पर मौजूद दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक ने रुकने के बजाय वाहन की रफ्तार बढ़ाई और टक्कर मार दी. घायल ट्रैफिक कर्मी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार वाहन चालक की पहचान हो सके.
वहीं, पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल ने बताया कि सुबह के वक्त जब वह ड्यूटी पर तैनात थे तो अचानक से एक रॉन्ग साइड कार सवार को देखकर उन्होंने रुकने का इशारा किया. लेकिन कार सवार ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर उनके ऊपर चढ़ाकर उन्हें कुचलना की कोशिश की. इस हादसे में वह घायल हो गए, बाद में उनके अन्य साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा,''मेरे दोनों घुटने में ज्यादा चोट आई है. हाथ में भी चोट लगी है. शरीर के अंदरूनी भाग में भी चोट है. जिस तरह से आरोपी भागा है उससे साफ पता चलता है कि वह कोई बड़ा बदमाश था. मैं इस हादसे में बच गया यह मेरी किस्मत था.''
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पीड़ित हेड कांस्टेबल राहुल ने बताया कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जा रही है, ताकि फरार चालक की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहन के रूट और उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली जा रही है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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