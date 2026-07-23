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रंजिश में महिला को जहर देकर हत्या का प्रयास, तीन के खिलाफ मामला दर्ज, पीड़िता ICU में वेंटीलेटर पर

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक महिला को जहर देकर हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़िता की छोटी बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नामजद आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. पीड़िता को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में ICU में वेंटीलेटर पर भर्ती कराया गया है.

सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि राशमी थाने की सांखली गांव निवासी सोनिया पुत्री मांगीलाल कीर ने बुधवार रात थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उसकी बड़ी बहन चंदा इन दिनों तुलसी एनक्लेव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा रोड पर किराए के मकान में रहती है. गत 18 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे घोसीखेड़ा निवासी मदनलाल जाट प्रहलाद जाट और भावना शर्मा बहन के घर आए. आरोप है कि तीनों ने पहले बहन का मोबाइल स्विच ऑफ किया, फिर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नियत से जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और बहन से दुश्मनी रखते हैं.

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उदयपुर रेफर, हालत नाजुक: घटना के बाद आरोपी पीड़िता को बिड़ला हॉस्पिटल ले गए. हालत बिगड़ने पर रात 11 बजे उसे सांवलियाजी हॉस्पिटल, चित्तौड़गढ़ लाया गया. यहां से हालत गंभीर होने पर उसे आगे इलाज के लिए उदयपुर के अमेरिकन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. वर्तमान में पीड़िता उदयपुर में ICU में वेंटीलेटर पर भर्ती है. डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई है. सोनिया कीर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 109, 115(2), 3(5) में प्रकरण दर्ज किया है. मामले का अनुसंधान उपनिरीक्षक शिवराज राव को सौंपा गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश और साक्ष्य संकलन में जुटी है.