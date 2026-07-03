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हत्या के प्रयास मामले में 5 फरार आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा, सूरजपुर में ढोल-नगाड़े के साथ हुई मुनादी

जमीन विवाद में बड़े भाई और परिवार पर हुआ था जानलेवा हमला, 10 अगस्त 2026 तक कोर्ट में पेश नहीं होने पर होगी कुर्की कार्रवाई

Attempt to Murder Case
हत्या के प्रयास मामले में 5 फरार आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 7:42 PM IST

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सूरजपुर: बसदेई पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपियों के घरों पर ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कर कुर्की का नोटिस चस्पा किया. यदि आरोपी 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

सूरजपुर में ढोल-नगाड़े के साथ हुई मुनादी, आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन विवाद पर हुआ था खूनी संघर्ष

पुलिस के अनुसार मामला बसदेई चौकी क्षेत्र के जुर गांव का है. अप्रैल महीने में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने साथियों के साथ बड़े भाई और उसके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इस हमले में एक बुजुर्ग समेत तीन लोग घायल हुए थे. बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोट आने के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था.

ढोल-नगाड़े लेकर पहुंची पुलिस, नोटिस पढ़कर भी सुनाया

घटना के बाद से सभी पांच आरोपी फरार हैं. पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने और न्यायालय के आदेश की तामील नहीं हो पा रही थी. अदालत ने बीएनएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया. न्यायालय के आदेश के पालन में बसदेई पुलिस ने गांव में ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कर उद्घोषणा पढ़कर सुनाई और आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया.

बताया जा रहा है कि सूरजपुर जिले में यह संभवतः पहला मामला है, जिसमें ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया. पुलिस का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.

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