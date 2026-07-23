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बिहार पुलिस रेडियो ASI परीक्षा में पेपर लीक की कोशिश नाकाम, शिक्षक पर लगा ‘पेपर की डील’ का आरोप

गया में बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस परीक्षा के पेपर लीक करने की कोशिश का खुलासा हुआ है. पुलिस ने मार्कशीट, डिग्री समेत चेक बरामद किया.

Gaya paper leak Attempt foiled
बिहार पुलिस रेडियो ASI परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 8:14 AM IST

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गया: गयाजी में बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई. कासमी पल्स टू हाई स्कूल के एक शिक्षक दिलशाद अपने साथियों के साथ अभ्यर्थियों को पेपर देने के बदले पैसे की डील कर रहा था. जिला पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत छापेमारी की गई और कार का पीछा किया गया, जिसमें आरोपी फरार हो गए.

शिक्षक दिलशाद और शिवम सिंघनिया पर शक: शिक्षक दिलशाद, जो करीमगंज मोहल्ले में रहता है और टेकारी का मूल निवासी है, पिछले 3-4 साल से कासमी हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहा था. उसके साथ रामपुर थाना क्षेत्र के शिवम सिंघनिया का भी नाम शामिल बताया जा रहा है. शिवम के घर से विभिन्न व्यक्तियों की मार्कशीट, डिग्री और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

एक गिरफ्तारी, कई युवा हिरासत में लिए गए: पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पूछताछ जारी है। शक के आधार पर कई युवाओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन प्रारंभिक जांच में उनकी संलिप्तता न पाए जाने पर रामपुर थाना से बाउंड पेपर भरवाकर छोड़ दिया गया। फरार आरोपियों की गाड़ी और ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और चेक भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने किया कार का पीछा: पुलिस टीम ने कार का पीछा किया, जिसमें आरोपी कार छोड़कर भाग निकले. सूत्रों के अनुसार पीछा करते समय फायरिंग भी हुई, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने गोली चलने की बात से इनकार किया है और इसे अफवाह बताया है. जब्त कार की ड्राइविंग सीट के नीचे गोली का निशान देखा गया है.

पुलिस ने कहा नहीं हुआ पेपर लीक: बुधवार को गया के 14 केंद्रों पर लगभग 8000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दी. वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे थे. पैसे के बदले पेपर देने की डील हो रही थी, जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से विफल कर दिया गया.

"शिक्षक परीक्षा हाल में नहीं था, वो छुट्टी पर था. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है. इस पूरे मामले में जितने लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- सुशील कुमा, वरीय पुलिस अधीक्षक

शिक्षक ड्यूटी पर नहीं था, स्कूल प्रिंसिपल का बयान: कासमी हाई स्कूल के प्रिंसिपल मो. आफताब ने बताया कि दिलशाद बुधवार को परीक्षा ड्यूटी पर नहीं था और स्कूल से बाहर था. वे छुट्टी पर थे. स्कूल प्रशासन को यह नहीं पता कि वे इस दौरान पेपर लीक की कोशिश में कैसे शामिल हो गए. पुलिस शिक्षक के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है.

"परीक्षा ड्यूटी में शिक्षक दिलशाद का नाम नहीं था, दिलशाद बुधवार को स्कूल से बाहर था. स्कूल से बाहर रहने के दौरान वे क्या करता था? पेपर लीक करने की कोशिश में कैसे शामिल हुआ इस बारे में जानकारी नहीं है. पिछले कुछ सालों से वो स्कूल में शिक्षक है."-मो. आफताब, प्रिंसिपल, कासमी हाई स्कूल

जांच जारी, पूरी सच्चाई सामने आएगी: पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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