शामली में साधु को मारने की कोशिश, रात में सोते समय झोपड़ी में लगाई आग, भागकर बचायी जान
आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 4:32 PM IST
शामली : कैराना कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज़ वारदात सामने आई है. यहां रात में अपनी झोपड़ी में सो रहे एक साधु को जला कर मारने की कोशिश की गई. शरारती तत्वों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. साधु ने किसी तरह से भाग कर अपनी जान बचाई. आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
मामला गांव झाड़खेड़ी का है. यहां पर खाटू श्याम मंदिर परिसर में योगी राहुलनाथ रात करीब 12 बजे कुटी में सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुटी (झोपड़ी) में आग लगा दी. आग की लपटें उठती देख योगी राहुलनाथ किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.
घटना के बाद उन्होंने गांव के लोगों को फोन कर पूरे मामले की सूचना दी. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को भी जानकारी दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लेकिन झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जल गया. इस पूरी घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. योगी राहुलनाथ ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है.
कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया, झाड़खेड़ी गांव में एक कुटी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है. पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या है, फिलहाल अभी किसी की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.
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