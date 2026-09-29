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कानपुर : किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश, धर्मांतरण और निकाह से पहले आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उससे पहले सेंट्रल स्टेशन पर मुस्तैद लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे धर दबोचा.

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किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 8:14 PM IST

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कानपुर : शहर में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और धर्मांतरण की नीयत से दूसरे राज्य ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया है. यहां बर्रा इलाके से गायब हुई 15 साल की किशोरी को आरोपी भोपाल से आए अपने दोस्तों के साथ बिहार ले जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, सेंट्रल स्टेशन पर मुस्तैद लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे धर दबोचा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, घटना गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा-8 इलाके की है. परिजनों के मुताबिक, 15 वर्षीय किशोरी सोमवार शाम करीब 6 बजे घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो पता चला कि बिहार के सीवान का रहने वाला मो. कैफ नाम का युवक, किशोरी को अगवा कर ले जाने के फिराक में है. जिसके बाद परिजन स्टेशन पहुंचे.

आरोपी मो. कैफ सोमवार शाम को ही भोपाल से अपने तीन दोस्तों के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा था. उसने किशोरी को स्टेशन पर ही मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे जबरन अपने साथ भगाने का प्रयास करने लगा. स्टेशन पर जब किशोरी के साथ आरोपी युवक की संदिग्ध गतिविधियां दिखीं, तो वहां मौजूद लोगों को शक हुआ.

मामले की भनक लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. स्थिति को भांपकर कैफ के साथ आए तीन साथी मौके से भाग निकले, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुख्य आरोपी कैफ को स्टेशन पर ही धर दबोचा. घटना की सूचना तुरंत जीआरपी को दी गई, जिसके बाद जीआरपी ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया. इसके बाद में पुलिस ने किशोरी और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया.

घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को सोची-समझी साजिश करार दिया. बजरंग दल के नेता कृष्णा तिवारी ने कहा कि कानपुर में इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि नाबालिग हिंदू बेटियों को बहला-फुसलाकर निशाना बनाया जा रहा है और यह एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है.

आरोपी को भेजा गया जेल

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि परिजनों की सूचना पर पुलिस टीम ने सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लिया गया. पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. वहीं, आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है.

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