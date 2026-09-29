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कानपुर : किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश, धर्मांतरण और निकाह से पहले आरोपी गिरफ्तार

किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और धर्मांतरण की नीयत से दूसरे राज्य ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया है. यहां बर्रा इलाके से गायब हुई 15 साल की किशोरी को आरोपी भोपाल से आए अपने दोस्तों के साथ बिहार ले जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, सेंट्रल स्टेशन पर मुस्तैद लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे धर दबोचा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाने की कोशिश (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा-8 इलाके की है. परिजनों के मुताबिक, 15 वर्षीय किशोरी सोमवार शाम करीब 6 बजे घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो पता चला कि बिहार के सीवान का रहने वाला मो. कैफ नाम का युवक, किशोरी को अगवा कर ले जाने के फिराक में है. जिसके बाद परिजन स्टेशन पहुंचे. आरोपी मो. कैफ सोमवार शाम को ही भोपाल से अपने तीन दोस्तों के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा था. उसने किशोरी को स्टेशन पर ही मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे जबरन अपने साथ भगाने का प्रयास करने लगा. स्टेशन पर जब किशोरी के साथ आरोपी युवक की संदिग्ध गतिविधियां दिखीं, तो वहां मौजूद लोगों को शक हुआ.