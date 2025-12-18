बिहार में फेमस डॉक्टर का अपहरण कर भाग रहे थे अपराधी.. तभी डॉक्टर ने चलती कार से लगा दी छलांग और..
बिहार के छपरा में अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है. प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम रही.
Published : December 18, 2025 at 2:36 PM IST
छपरा: बिहार के छपरा शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक का अपराधियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया. हालांकि अपराधी चिकित्सक को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के मकसद में सफल नहीं हो सके.
डॉक्टर को किडनैप करने की कोशिश: घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार 17 दिसंबर की रात लगभग 10 बजकर 20 मिनट पर अपनी क्लिनिक से साधना पुरी स्थित अपने आवास पहुंचने ही वाले थे कि इसी दौरान चार से पांच अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर उनका अपहरण कर लिया था.
घर से पास से अपहरण: मामले को लेकर डॉ सजल कुमार ने नगर थाने में आवेदन देते हुए पूरी घटना बतायी है. उन्होंने कहा कि अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उन्हें उनकी गाड़ी में बैठा लिया.नकाबपोश अपराधियों ने कार पर कब्जा कर लिया और ड्राइवर और डॉक्टर से साथ मारपीट करने लगे.
4-5 अज्ञात अपराधियों का दुस्साहस: सजल कुमार के घर पर रहनेवाले कर्मचारी नीतीश ने देखा कि उसके साहब के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं. जब तक वह कुछ समझ पाता, तबतक उन लोगों ने दरवाजे को धक्का मारते हुए उसे भी बंधक बना लिया और साथ लेकर निकल गये.
डॉक्टर ने गाड़ी से लगाई छलांग: अपराधी कार भगाते हुए म्युनिसिपल चौक के आगे शीशमहल होटल वाले रोड में ले जाने लगे. इसी दौरान शीश महल होटल के सामने मौका देखकर डॉ सजल कुमार चलती गाड़ी से कूदकर होटल की ओर दौड़कर भागे. वहां लोगों को देखकर अपराधी भाग निकले.
पोल से टकराई कार: कार में डॉक्टर सजल के ड्राइवर और केयरटेकर अब भी मौजूद थे. घटना के बाद अपराधी घबरा गए. तेज गति से जाने के कारण उनकी कार डीएम आवास के पास विद्युत पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और किडनैपर कार छोड़कर भाग निकले. भागते हुए अपराधी अपने साथ उनका दो मोबाइल फोन भी ले गए. घटना में चिकित्सक के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
नगर थानांतर्गत घटित घटना की अद्यतन स्थिति#SaranPolice #BiharPolice #janpolice @bihar_police pic.twitter.com/3f3HPuYSMI— SARAN POLICE (@SaranPolice) December 18, 2025
पुलिस की जांच तेज: इस घटना की सूचना के बाद एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. उनके साथ नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार और भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार भी पहुंचे. वही सारण एसएसपी ने इस घटना की पुष्टि की है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: इस घटना को लेकर डॉक्टर की शिकायत पर नगर थाना कांड संख्या 734/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि घटना की गहन और तकनीकी जांच की जा रही है. आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है.
