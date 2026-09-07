ETV Bharat / state

रांची में चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण की कोशिश, नयासराय में छोड़कर भागे आरोपी

चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को रांची से अगवा कर लिया गया, हालांकि थोड़ी देर बाद छोड़ दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

MLA JANARDAN PASWAN
चतरा विधायक जनार्दन पासवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरव पासवान का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया. सूचना मिलने पर विधायक के द्वारा खुद रांची पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई. इसके बाद रांची के सभी आउटर मार्ग को क्लोज कर विधायक के बेटे की तलाश शुरू की गई.

मिली जानकारी के अनुसार विधायक के पुत्र रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. आरोप है कि सोमवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट के पास कई लोग कई वाहनों से पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे अपने साथ उठा ले गए. हालांकि पुलिस की दबिश की वजह से आरोपियों ने विधायक के पुत्र को नयासराय के पास छोड़ दिया.

मामले को लेकर विधायक जनार्दन पासवान ने बताया कि सोमवार को तीन-चार वाहनों से कुछ लोग पहुंचे थे. उन्होंने उनके बेटे के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उसे जबरन अपने साथ ले गए. विधायक के अनुसार, उनके बेटे की गाड़ी कॉलेज गेट के बाहर खड़ी मिली.

पुलिस को दी गई जानकारी

घटना की सूचना मिलने के बाद विधायक ने रांची पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और छात्र की तलाश शुरू कर दी गई. पुलिस ने यूनिवर्सिटी के आसपास और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, ताकि संदिग्ध वाहनों और उसमें सवार लोगों की पहचान की जा सके.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विधायक के बेटे को कौन लोग और किस वजह से अपने साथ ले गए थे.

ये भी पढ़ेंः

नाबालिग को बदमाशों ने बाइक से किया किडनैप, गोड्डा से तीन गिरफ्तार

ऑटो चालक का अपहरण, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही मामले की जांच

TAGGED:

CHATRA
JANARDAN PASWAN SON
KIDNAPING
RANCHI
MLA JANARDAN PASWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.