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रांची में चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण की कोशिश, नयासराय में छोड़कर भागे आरोपी

रांचीः लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरव पासवान का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया. सूचना मिलने पर विधायक के द्वारा खुद रांची पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई. इसके बाद रांची के सभी आउटर मार्ग को क्लोज कर विधायक के बेटे की तलाश शुरू की गई.

मिली जानकारी के अनुसार विधायक के पुत्र रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. आरोप है कि सोमवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट के पास कई लोग कई वाहनों से पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे अपने साथ उठा ले गए. हालांकि पुलिस की दबिश की वजह से आरोपियों ने विधायक के पुत्र को नयासराय के पास छोड़ दिया.

मामले को लेकर विधायक जनार्दन पासवान ने बताया कि सोमवार को तीन-चार वाहनों से कुछ लोग पहुंचे थे. उन्होंने उनके बेटे के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उसे जबरन अपने साथ ले गए. विधायक के अनुसार, उनके बेटे की गाड़ी कॉलेज गेट के बाहर खड़ी मिली.



पुलिस को दी गई जानकारी

घटना की सूचना मिलने के बाद विधायक ने रांची पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और छात्र की तलाश शुरू कर दी गई. पुलिस ने यूनिवर्सिटी के आसपास और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, ताकि संदिग्ध वाहनों और उसमें सवार लोगों की पहचान की जा सके.