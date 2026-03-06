ETV Bharat / state

केजीएमयू: पार्किंग पर अवैध कब्जे की कोशिश, हरमैन शाह बाबा मजार से मिली थी जमीन

लखनऊ: केजीएमयू, मजार हाजी हरमैन शाह से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को मिली जमीन पर होली की रात अज्ञात लोगों ने बांस-बल्ली लगाकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की. मामला संज्ञान में आते ही केजीएमयू प्रशासन ने कब्जे को खाली कराया और चौक थाने में तहरीर देकर FIR दर्ज कराई.



यूनिवर्सिटी प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह के मुताबिक मजार की भूमि पर कोई विवाद नहीं है. जब ट्रामा सेंटर टू का निर्माण शुरू हुआ तो पार्किंग की गंभीर समस्या पैदा हो रही थी. मजार प्रशासन से बात कर जमीन की पैमाइश की गई. मजार के अलावा जो हिस्सा बचा वह केजीएमयू ने ले लिया. इसी जमीन पर पार्किंग बनाई गई है. पार्किंग की जमीन पर ही होली की रात कुछ अज्ञात लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.



उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी जैसे ही मिली, केजीएमयू प्रशासन ने फौरन कार्यवाई करते हुए जमीन को खाली कराया. और मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर चौक थाने में केस दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि इस भूमि पर अराजक तत्व अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब हो की, हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय ने कैंपस में मौजूद मजारों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया था, जिसमें मजारों को देखरेख करने वालों से मजार के कागजात मांगे थे. केजीएमयू प्रवक्ता के मुताबिक विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही थी. रास्तों के बीचो-बीच होने की वजह से आने-जाने में दिक्कत हो रही थी. इस लिए सुरक्षा के दृष्टिगत भी इन मजारों को नोटिस दीया गया था.

विश्वविद्यालय कैंपस में कुल आठ मजारें हेैं, जिनमें दो मजारें पुरानी हैं, जिनको नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि 6 मजारों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी की गई थी.