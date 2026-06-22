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मुआवजे का झांसा देकर करोड़ों की जमीन हड़पने का प्रयास, महिला सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

प्रति​निधिमंडल के पहुंचने के बाद परिवादी की शिकायत पर कुचामनसिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Land grabbing case
कुचामनसिटी पुलिस थाना (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST

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कुचामनसिटी: रिंग रोड में गई जमीन के बदले 11 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दीपपुरा निवासी एक परिवार ने आरोप लगाया कि खुद को वकील बताने वाले एक व्यक्ति ने तीन साल तक भरोसा जीतकर तहसील बुलाया और मुआवजे के नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए. बाद में पता चला कि वे कागज जमीन के विनिमय पत्र और विक्रय विलेख थे. आरोप है कि रिंग रोड में गई भूमि के बदले नगरपालिका से मिली खसरा संख्या 2131 की 3764 वर्गमीटर कीमती जमीन को कूटरचित दस्तावेजों से हड़पने की साजिश रची गई. दस्तावेज पढ़ने से रोककर जल्दबाजी में फोटो और साइन करवाए गए. शक होने पर परिवार सोमवार को लोगों के साथ कुचामन थाने पहुंचा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने एक महिला सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाने के जांच अधिकारी शिव भगवान ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कुमावत समाज के अध्यक्ष राजकुमार फौजी ने बताया कि पीड़ित दीपपुरा निवासी बुद्धाराम कुमावत का परिवार है. बुद्धाराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि का एक हिस्सा नई रिंग रोड निर्माण में चला गया था. इसके बाद संबंधित भूमि के नए खसरा नंबर कायम हुए, लेकिन नामांतरण दर्ज नहीं होने से रिकॉर्ड में खातेदारी पूर्ववत बनी रही. परिवाद के अनुसार करीब तीन वर्ष पहले एक व्यक्ति ने स्वयं को वकील बताते हुए परिवार से संपर्क किया और रिंग रोड में गई जमीन के बदले नगरपालिका से लगभग 11 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया. इसी बहाने उसने परिवार का विश्वास जीत लिया और लगातार संपर्क में रहा. शिकायत में बताया गया कि परिवार के एक खातेदार की मृत्यु के बाद आरोपी ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों का नामांतरण आवश्यक बताते हुए उनके नाम खातेदारी में दर्ज करवाए. साथ ही भूमि पर बकाया केसीसी ऋण का भुगतान कराकर बैंक से नो-ड्यूज भी प्राप्त कर लिया.

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तहसील बुलाकर करवाए हस्ताक्षर: बुद्धाराम ने शिकायत में कहा कि 18 जून 2026 को फोन कर बताया गया कि भूमि का मुआवजा तहसील में जमा हो चुका है और सभी हिस्सेदारों को आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तहसील परिसर पहुंचना होगा. इस सूचना पर परिवार के सभी हिस्सेदार तहसील पहुंचे, जहां उन्हें एक कार्यालय में ले जाकर फोटो खिंचवाए और विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए. परिवार का आरोप है कि दस्तावेजों को पढ़ने, समझने तथा उनकी प्रतिलिपि लेने की मांग करने पर जल्दबाजी दिखाई गई और मुआवजा नहीं मिलने का भय दिखाया गया. इसी दबाव में परिवार के सदस्यों से फोटो और हस्ताक्षर करवा लिए गए. परिवार का कहना था कि घर लौटने के बाद पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने पर उन्हें संदेह हुआ. बाद में पता चला कि मुआवजे की प्रक्रिया के नाम पर संबंधित भूमि से जुड़े विनिमय पत्र और विक्रय विलेख तैयार करवा लिए. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि रिंग रोड में गई भूमि के बदले नगरपालिका से प्राप्त करोड़ों की भूमि को हड़पने की नीयत से कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए.

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मुआवजे की जगह बेच दी जमीन: गंभीर आरोप यह है कि परिवार को यह विश्वास दिलाया गया कि वे मुआवजा प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, जबकि कथित रूप से उनके हस्ताक्षर जमीन के विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों पर करवाए गए थे. एक प्रकार से जमीन का बेचान कर दिया गया. पीड़ितों का कहना है कि उनकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना दस्तावेज तैयार किए गए तथा उन्हें धोखे में रखा गया. इस मामले में कुचामनसिटी निवासी अशोक पुरी, नन्दकिशोर कुमावत, राजेन्द्र चौधरी, कालूराम जाट, मकराना निवासी बिरमाराम चौधरी और चिड़ावा निवासी कल्पना देवी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

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