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जींद में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में रंगदारी मांगने का आरोपी हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती

रंगदारी मांगने के एक आरोपी ने पुलिस रिमांड से भागने के लिए पुल से छलांग लगा दी.

BUSINESSMAN THREATENING IN JIND
अस्पताल में उपचाराधीन मनजीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 9:08 PM IST

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जींद: पुलिस ने नरवाना में रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने पुल से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें वह घायल हो गया. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए युवक को काबू कर लिया गया. पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है.

क्या बोले उप पुलिस अधीक्षकः उप पुलिस अधीक्षक नरवाना कमलदीप राणा ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि "मॉडल टाउन नरवाना निवासी व्यापारी नरेश जैन से कुछ युवकों ने हर माह एक लाख रुपये मंथली देने की बात कही थी. जिस पर पुलिस ने नरेश जैन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी."

आरोपी ने पुलिस रिमांड से भागने के लिए पुल से लगा दी छलांग (ETV Bharat)

मामले में 5 आरोपी गिरफ्तारः पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य और अन्य सुरागों के आधार पर सभी नामजद आरोपितों को काबू कर लिया था. गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान गांव काब्रच्छा निवासी अमरजीत, प्रवेश, मयंक, राहुल और सचिन के रूप में हुई थी.

घायल आरोपी पुलिस रिमांड परः रविवार को पांचों आरोपितों को मुंडन कर बाजार में घुमाया गया ताकि लोगों में भय का माहौल न रहे. वहीं पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली थी. पुलिस द्वारा आरोपित राहुल, सचिन, मयंक व प्रवेश को अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया है जबकि मुख्य आरोपी अमरजीत का पुलिस रिमांड हासिल करके आगामी कार्यवाही के नियमानुसार अमल में लाई जा रही थी.

आरोपी के पैर में गंभीर चोटः सोमवार को थाना शहर नरवाना पुलिस आरोपी अमरजीत को बरामदगी के लिए रेलवे पुल हिसार नरवाना बाइपास के पास लेकर गई थी. जहां आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने कि कोशिश और पुल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे आरोपी को पुलिस टीम ने तुरंत काबू कर लिया. आरोपी के बाएं पैर में चोट लगी है. आरोपी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया.

क्या बोले एसपीः पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि "किसी भी व्यापारी, दुकानदार आदि को किसी से डरने की जरूरत नही है. किसी भी प्रकार की रंगदारी, धमकी या असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

ये भी पढ़ें-जींद में व्यापारी एक लाख मासिक रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मुंडन कर पुलिस ने बाजार घुमाया

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जींद में व्यापारी को धमकी
एक लाख मासिक रंगदारी की मांग
भागने के दौरान आरोपी घायल
ACCUSED TONSURED AND PARADED

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