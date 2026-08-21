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बागपत : दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर ट्रेन पलटाने की साजिश, लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टला

बागपत : दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर गुरुवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. यहां रमाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर हाल्ट के पास अज्ञात तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर करीब 20 से 25 इंटरलॉकिंग टाइल्स रखकर शामली से दिल्ली जा रही ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की. सुबह करीब तीन बजे जैसे ही ट्रेन इस ट्रैक से गुजरी, टाइल्स उसके काऊ कैचर से टकराने लगीं. खतरा भांपते ही लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

दरअसल, शामली से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 64020 गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 40 मिनट पर शामली से रवाना हुई थी. करीब तीन बजे बूढ़पुर हाल्ट से कासिमपुर खेड़ी की ओर जाते समय ट्रेन के काऊ कैचर से ट्रैक पर रखी इंटरलॉकिंग टाइल्स टकराईं. खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और स्टेशन में सूचना दी.

जानकारी मिलते ही कासिमपुर खेड़ी स्टेशन मास्टर और आरपीएफ, जीआरपी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. जांच में पाया गया कि ट्रैक पर करीब 20 से 25 टाइल्स के टुकड़े मिले. कुछ टाइल्स ट्रेन की चपेट में आकर टूट गई थीं. संबंधित ट्रेन में हादसे के दौरान करीब 300 यात्री सवार थे.