हरदोई में ऐतिहासिक पुराने तहसील भवन को तोड़ने की कोशिश, मंत्री के भाई समेत चार पर FIR
प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:55 PM IST
हरदोई : जिले में बिलग्राम में ऐतिहासिक तहसील भवन को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. इस मामले में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री के भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है.
बिलग्राम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है. एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच और तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
इस मामले में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि मुझे इस पूरी घटना, पुरानी तहसील भवन को गिराए जाने या किसी भी प्रकार की एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है. आरोप है कि बिलग्राम चौराहा निवासी धर्मेंद्र कुमार अग्निहोत्री जेसीबी लेकर पुराने तहसील भवन पहुंचे और पुरानी बिल्डिंग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त कर दिया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलग्राम तहसील के नायब नाजिर मुकेश यादव ने शनिवार को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को बताया कि पुराना तहसील भवन पूरी तरह से सरकारी संपत्ति है, जिसे जेसीबी मशीन के जरिए तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया गया है. शिकायत मिलने और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना के वक्त जेसीबी मशीन को वीरेश यादव चला रहा था, जबकि इस मशीन का मालिक सुशील पाल बताया गया है. आरोप है कि मौके पर महेंद्र पाल और उनका बेटा ईशान पाल भी मौजूद था.
पुलिस ने नामजद आरोपियों और जेसीबी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान आरोपियों के पक्ष से पुरानी तहसील की इमारत को गिराने के संबंध में टेंडर मिलने और जमीन का बैनामा कराने का दावा किया गया.
पुलिस ने इस मामले में धर्मेंद्र के अलावा ईशान, महेंद्र पाल और वीरेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस ने वीरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें : कासगंज में खंड विकास अधिकारी पर FIR; सीओ को सौंपी गई जांच, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित