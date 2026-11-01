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हरदोई में ऐतिहासिक पुराने तहसील भवन को तोड़ने की कोशिश, मंत्री के भाई समेत चार पर FIR

पुराने तहसील भवन को तोड़ने की कोशिश ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : जिले में बिलग्राम में ऐतिहासिक तहसील भवन को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. इस मामले में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री के भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है.

बिलग्राम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है. एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच और तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.