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कवर्धा में एटीएम मशीन काटने पहुंचा चोर गिरफ्तार, कर्ज चुकाने के चक्कर में पहुंच गया हवालात

सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर चोरी करने का आया था आरोपी को आइडिया.

ATTEMPT TO CUT ATM MACHINE
कवर्धा में एटीएम मशीन काटने पहुंचा चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 7:38 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम में बड़ी चोरी की वारदात को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया. थाना लोहारा पुलिस की सतर्कता और लगातार रात्रि गश्त के चलते एटीएम काटने की साजिश रच रहे एक आरोपी को रंगेहाथ लोहारा पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से गैस कटर, सिलेंडर और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं. लोहारा पुलिस ने बताया 4 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक, लोहारा शाखा के एटीएम को गैस कटर से काटने के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले के सभी एटीएम की नियमित निगरानी और रात्रि गश्त के दौरान हर घंटे जांच के निर्देश दिए गए.

कर्ज चुकाने के लिए एटीएम मशीन काटने वाला चोर

इसी क्रम में 24 मार्च की रात गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति एटीएम के पास संदिग्ध अवस्था में मिला.पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में उसकी पहचान नंदलाल साहू, उम्र 30 साल, निवासी छोटूपारा, थाना लोहारा के रूप में हुई. आरोपी ने बताया कि वह कर्ज से परेशान था और एकमुश्त रकम हासिल करने के लिए उसने वीडियो देखकर एटीएम काटने की तकनीक सीखी.

कवर्धा में एटीएम मशीन काटने पहुंचा चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
ATTEMPT TO CUT ATM MACHINE
कवर्धा में एटीएम मशीन काटने पहुंचा चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)

वीडियो देखकर चोरी की सीखी तरकीब

एटीएम मशीन काटने की तरकीब सीखने के बाद उसने सुनियोजित तरीके से एटीएम मशीनों को निशाना बनाने की योजना बनाई. आरोपी ने सहसपुर लोहारा, बिडोरा चौक, शांतिनगर और छुईखदान क्षेत्र में कई बार एटीएम काटने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल, गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब्बल, नकाब सहित अन्य सामग्री जब्त किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के लालच में आकर गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा न लें और ईमानदारी से जीवनयापन करें.

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