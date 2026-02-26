ETV Bharat / state

नकल करवाने के लिए बने "स्पाइडरमैन", सोनीपत के गोहाना में स्कूल की दीवार पर चढ़ गए युवक

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की नकल रहित परीक्षा के दावों की पोल खुल गई है. सोनीपत जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के पास बीएनएस की धारा 163 लगा रखी है, लेकिन इसकी उड़ाई जमकर धज्जियां जा रही हैं. सरकारी स्कूल में चल रही परीक्षा के दौरान दीवारों पर युवकों की मंडली नकल करवाने के लिए जान जोखिम में डालती हुई नजर आई.

दीवारों पर चढ़कर नकल करवाने की कोशिश : हरियाणा में इन दिनों हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा चल रही हैं और आज दसवीं कक्षा का गणित का पेपर चल रहा था, लेकिन सोनीपत के गोहाना में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह की नकल की कोशिशें की जा रही है. तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्कूल में चल रही परीक्षा के दौरान दीवारों पर युवकों की मंडली नकल करवाने के लिए जान जोखिम में डालकर पहुंची हुई है.

नकल करवाने के लिए बने "स्पाइडरमैन" (Etv Bharat)

"ज्यादा सख्ती बरती जाएगी" : सोनीपत जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया का कहना है कि "परीक्षा नकल रहित करवाने की कोशिशें की जा रही है. परीक्षा में किसी भी तरह की नकल नहीं होने दी जा रही है. परीक्षा को लेकर सभी ब्लॉक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और बैठक बुलाई गई है. पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है. जहां से नकल की बात सामने आ रही है ,वहां पर और ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी."