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शादीशुदा गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी फरार, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

आरोपी का नाम वीरेंद्र उर्फ वीरू धीवर है. पुलिस की जांच में यह बात सामने आया है कि महिला और आरोपी के बीच साल 2021 के पहले से ही प्रेम प्रसंग था. साल 2021 में आरंग थाने में एक मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित महिला समोदा की रहने वाली थी और शादी होकर मोखला आई थी. आरोपी भी आरंग थाना क्षेत्र के मोखला का रहने वाला है- अभिषेक झा,एएसपी ग्रामीण

ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि रविवार रात लगभग 8:30 बजे की घटना है. डायल 112 को सूचना मिली थी कि कोई महिला जली हुई हालत में है. इस सूचना के आधार पर डायल 112 वहां पर पहुंची थी. डायल 112 में जली हुई महिला को रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इसकी सूचना माना पुलिस को भी दी गई है.

रायपुर : रायपुर जिले के माना थाना क्षेत्र में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. मेकाहारा के बर्न यूनिट में महिला का इलाज चल रहा है.बताया जा रहा है कि जिसने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की है वो उसका प्रेमी है,जो वारदात के बाद से फरार है.फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है,लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग था. जिसके कारण महिला के पति से उसका झगड़ा होता है.जब महिला की सास ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर फावड़े से हमला कर दिया.जिसकी शिकायत आरंग थाने में दर्ज है.वहीं पति ने मां पर हमले के बाद पत्नी को खुद से अलग कर दिया.जहां पर महिला अलग रहने लगी.इसी दौरान आरोपी और महिला का मिलना जुलना बढ़ गया.घटना वाले दिन भी दोनों साथ में देखे गए थे.आरोपी के नाम का खुलासा होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

जिंदा जलाने के नाम पर राजनीति



महिला को जिंदा जलाने की कोशिश को लेकर अब राजनीति भी होने लगी है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले में सरकार पर हमला किया है.पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार राजधानी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने का दावा करती है. सप्ताह में कोई ऐसा एक दिन नहीं है जहां पर किसी भी तरह की घटना ना हो.



महिला ने जब छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई. प्रदेश सरकार से सबसे बड़ा सवाल हम उत्तर प्रदेश में है या बिहार में हैं या मणिपुर में है. सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए. कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है ?- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल का जवाब नहीं बोलते. मुख्यमंत्री राजधानी में रहते हैं और उनके नाक के नीचे घटना हो रही है. कानून व्यवस्था देश के सभी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बद से बदतर स्थिति में है. यहां कोई सुरक्षित नहीं है.





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