संपत्ति विवाद में पति-पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, पीड़ित का रिश्तेदार निकला आरोपी

संपत्ति विवाद में पति-पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, पीड़ित का रिश्तेदार निकला आरोपी
रांची में एक पति-पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : July 3, 2026 at 9:28 AM IST
रांची: जिले के पुंदाग इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां संपत्ति विवाद में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. इस वारदात में पति-पत्नी दोनों संपत्ति विवाद में गए हैं. घायलों की पहचान सलीम अंसारी और उनकी पत्नी इशरत के रूप में हुई है.
क्या है पूरा मामला
रांची के पुंदाग में बुधवार देर रात एक पति-पत्नी को घर में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. इस घटना में दंपती गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों का इलाज देवकमल अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि बुधवार की रात में भोजन करने के बाद दोनों अपने कमरे में सो रहे थे.
आरोप है कि देर रात अपराधियों ने घर के वेंटिलेटर से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. सलीम अंसारी ने बताया कि रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच उनकी नींद खुली तो चारों ओर आग ही आग फैला था और दोनों जलने लगे. शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.
पीड़ित का रिश्तेदार निकला आरोपी
पुंदाग ओपी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि दोनों घायलों का एक निजी बर्न अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है. इस मामले में घायल सलीम अंसारी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जो पीड़ित का रिश्तेदार है. मामले में रात का सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है.
आग लगने की वजह से पति-पत्नी के दाहिने हाथ का हिस्सा जल गया. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है. जिस समय इलाज के लिए लाया गया था, उस दौरान उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी.
ये भी पढ़ें: धनबाद में पेट्रोल छिड़क तीन लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास, एक की हालत गंभीर, जमीन विवाद में हुई घटना
दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप
पश्चिम सिंहभूम में डायन के संदेह में महिला और नवजात को जिंदा जलाया, पति गंभीर रूप से झुलसा