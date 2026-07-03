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संपत्ति विवाद में पति-पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, पीड़ित का रिश्तेदार निकला आरोपी

रांची: जिले के पुंदाग इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां संपत्ति विवाद में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. इस वारदात में पति-पत्नी दोनों संपत्ति विवाद में गए हैं. घायलों की पहचान सलीम अंसारी और उनकी पत्नी इशरत के रूप में हुई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के पुंदाग में बुधवार देर रात एक पति-पत्नी को घर में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. इस घटना में दंपती गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों का इलाज देवकमल अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि बुधवार की रात में भोजन करने के बाद दोनों अपने कमरे में सो रहे थे.

आरोप है कि देर रात अपराधियों ने घर के वेंटिलेटर से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. सलीम अंसारी ने बताया कि रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच उनकी नींद खुली तो चारों ओर आग ही आग फैला था और दोनों जलने लगे. शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

पीड़ित का रिश्तेदार निकला आरोपी