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बिहार में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना! महिला को जिंदा चिता पर झोंकने की कोशिश

बिहार में नवादा में डायन बताकर महिला के साथ हैवानियत की गई और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. रिपोर्ट: सोनू सिंह, नवादा

Attempt to burn woman alive
नवादा में महिला को जिंदा जलाने की कोशश (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 1:12 PM IST

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नवादा: 21वीं सदी का भारत जहां एक तरफ एआई और आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. अंधविश्वास के चक्कर में आकर कुछ लोगों ने एक महिला को डायन करार दिया और फिर उसे जिंदा चिता पर झोंकने का प्रयास किया.

डायन के आरोप में जिंदा जलाने की कोशिश: मामला नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार की शाम अंधविश्वास लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि अंतिम संस्कार के दौरान एक महिला को 'डायन' बताकर श्मशान घाट लाया गया और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया. भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचा ली.

झगड़े के अगले दिन महिला की मौत: पीड़ित महिला रूपा (बदला हुआ नाम) का गांव की ही एक दूसरी महिला रीता (बदला हुआ नाम) से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था. दोनों पक्षों में गाली-गलौज हुई थी. इस घटना के अगले दिन रीता की तबीयत बिगड़ गई और करीब दो दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. मृतका के पीछे दो छोटे बच्चे हैं. रीता की मौत का जिम्मेदार ग्रामीणों ने रूपा को ठहरा दिया.

चिता के साथ जलाने की तैयारी: सोमवार को परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने गांव के पास स्थित श्मशान घाट पहुंचे. इसी दौरान रूपा को भी घाट पर बुलाया गया. आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने रूपा पर मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार होने और 'डायन' होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया. इसके बाद माहौल बिगड़ गया और महिला को चिता के साथ जलाने की तैयारी की जाने लगी.

पुलिस ने बचायी जान: घटना की सूचना मिलते ही सिरदला थाना के निर्देश पर डायल-112 की टीम सिपाही महफूज आलम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ के बीच फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद एएसआई मुकेश कुमार, प्रियेश कुमार विद्यार्थी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंचे और महिला को थाने ले आए. घटना के बाद गांव के कई महिला-पुरुष भी थाने पहुंचे. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा?: अपर थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष थाना पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि श्मशान घाट पर घटनाक्रम कैसे बढ़ा और इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे.

"इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. गांव के एक युवक और कुछ ग्रामीणों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह वीडियो उपलब्ध कराया है. पुलिस की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई है."- विकास कुमार,अपर थानाध्यक्ष

10 दिन पहले भी हुआ था विवाद- सिरदला थाना प्रभारी: सिरदला थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हम अरवल में थे. कल शाम को ही थाने पर आए एडिशन SHO विकास कुमार प्रभार में थे. लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 10 दिनों पूर्व में भी दोनों पक्षों में लड़ाइयां हुई थीं.

"दोनों पक्षों को थाने पर लाकर पूछताछ किया गया. पूछताछ के क्रम में ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है. यदि ऐसा कुछ है तो आवेदन देने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."- सुरेंद्र कुमार,सिरदला थाना प्रभारी

गांव में तनाव: घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह दिल दहला देने वाली वारदात चीख-चीख कर कह रही है कि जब तक हम मानसिक रूप से डिजिटल नहीं होंगे, तब तक विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, वह बेमानी रहेगी.

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