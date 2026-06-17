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रांची में RSS ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश, सॉस की बोतल का इस्तेमाल

रांची में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की गई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के निवारण पर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर देर रात पेट्रोल पंप से हमला करने की कोशिश की गई है. पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात दो अपराधियों के द्वारा सॉस की बोतल में पेट्रोल भरकर आरएसएस दफ्तर के अंदर फेंकने की कोशिश की गई. हालांकि बाउंड्री से ठीक पहले ही दोनों बोतल गिर गए. इस हमले में आरएसएस कार्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस घटना में शामिल हमलवारों की तलाश में जुट गई है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी गई है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में दो युवक शामिल थे. मामले की जांच के लिए एफएसएल सहित कई टीमों को लगाया गया है.

सॉस की बोतल को बनाया गया था हथियार

रांची पुलिस को इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है, जिसमें दो हमलावर पेट्रोल पंप से आरएसएस कार्यालय पर फेंकने की कोशिश करते दिख रहे हैं. पहली बोतल फेंकते समय आग लगा हुआ सुतली जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से पेट्रोल बम बेअसर हो गया. इसके बाद दूसरा पेट्रोल बम फेंका गया, लेकिन वह कार्यालय तक पहुंचा ही नहीं. इस पूरे मामले की जांच की गई, जिसमें पता चला है कि पेट्रोल पंप बनाने के लिए चिली सॉस की बोतल को हथियार बनाया गया था.

होटल का विवाद आ रहा है सामने

इधर, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आरएसएस कार्यालय के पास स्थित एक होटल के कुछ कर्मचारी पूरे मामले में संदिग्ध है. कुछ दिन पहले आरएसएस कार्यालय के कुछ लोगों के द्वारा गंदगी और अन्य वजह से होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इसी के बाद से यह विवाद चला आ रहा था. पुलिस को भी आशंका है कि इस हमले में होटल के कर्मचारियों का हाथ है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

बाबूलाल सहित कई पहुंचे

मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा विधायक और कार्यकर्ता आरएसएस ऑफिस पहुंचे हैं. भाजपा नेताओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है.

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