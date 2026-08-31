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मेरठ में मासूम पर तीन बार स्कूटी चढ़ाने की कोशिश, नाली में गिरा, ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था बच्चा, पुलिस दे रही दबिश

मासूम पर तीन बार स्कूटी चढ़ाने की कोशिश. ( Photo Credit; Meerut Police )