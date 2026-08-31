मेरठ में मासूम पर तीन बार स्कूटी चढ़ाने की कोशिश, नाली में गिरा, ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था बच्चा, पुलिस दे रही दबिश
बच्चे की पसली, घुटने और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस आरोपी अदनान की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 4:41 PM IST
मेरठ : थाना लोहिया नगर इलाके से एक सिरफिरे ने ट्यूशन पढ़कर लौट रहे 6 साल के मासूम पर तीन बार स्कूटी चढ़ाने की कोशिश. टक्कर लगने से मासूम नाली में जा गिरा. बच्चे की पसली, घुटने और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.
घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन प्यारे लाल (PL Sharma) अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित परिवार ने इस संबंध में थाना लोहिया नगर में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस टीम आरोपी अदनान की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
पीड़ित बच्चे के दादा अशफाक अली ने बताया, दोपहर लगभग 2:30 बजे मेरा 6 साल का पोता ट्यूशन से लौट रहा था. जाकिर कॉलोनी गली नंबर 2 में रहने वाला अदनान (20) करीब हफ्तेभर पहले स्कूटी लाया है. अदनान ने हमारे बच्चे को स्कूटी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार टक्कर मारी.
नाली में गिराकर उसके ऊपर स्कूटी चढ़ाने की कोशिश की. इससे पहले भी वह दो-तीन बच्चों के साथ एक्सीडेंट कर चुका है. हमारा उससे कोई पुराना विवाद नहीं था. हम पुलिस प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि आरोपी को सख्त सजा मिले और उसे जेल भेजा जाए.
क्षेत्राधिकारी कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया, थाना लोहिया नगर क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां अदनान नाम के व्यक्ति द्वारा अपने ही मोहल्ले के एक बालक के ऊपर स्कूटी चढ़ाने का प्रयास किया गया. पुलिस द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.
आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी एवं मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत और वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम आरोपी अदनान की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
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