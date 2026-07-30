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कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में जज को संपर्क की कोशिश, नाराज जज सुनवाई से हटे

जज ने कहा यह न्यायपालिका के लिए "काला दिन", न्यायपालिका की निष्पक्षता से समझौता नहीं होगा

कोडीन युक्त कफ सिरप केस.
कोडीन युक्त कफ सिरप केस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:40 PM IST

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प्रयागराज: कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कुछ वादकारियों द्वारा जज को सीधे संपर्क करने की कोशिश की गई. इससे नाराज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को इन याचिकाओं की सुनवाई से अलग कर लिया है. मुख्य आरोपी भोला जायसवाल सहित दर्जनों आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंच बनाने के कथित प्रयास पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे "हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन" करार दिया. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास कानून के शासन की गरिमा पर सीधा आघात है. इसके साथ ही उन्होंने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग (रिक्यूज) कर लिया और सभी संबंधित मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को सौंपने के लिए भेजने का आदेश दिया.

दरअसल इस मामले में दर्जनों आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिन पर एक साथ सुनवाई के लिए कोर्ट ने गुरुवार 30 जुलाई की तिथि नियत की थी. गुरुवार को सुबह दस बजे सुनवाई शुरू होनी थी. याचियों के वकीलों के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय भी उपस्थित थे. सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन बाद में वादकारी पक्षों द्वारा पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंच बनाने और संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए. अदालत ने कहा कि यदि ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को कमजोर करेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाएगा.

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि यदि ऐसे हालात में फैसला उस पक्ष के पक्ष में आता, जिसकी दलीलों में प्रथम दृष्टया दम दिखाई देता था तो निर्णय की कानूनी मजबूती के बावजूद यह संदेह पैदा हो सकता था कि फैसला न्यायिक विवेक के बजाय किसी बाहरी प्रभाव या अनुचित प्रयास का परिणाम है. अदालत ने कहा कि वर्षों में अर्जित न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऐसे संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट और निर्विवाद रूप से दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष तरीके से किया गया है. किसी लंबित मामले में न्यायाधीश से निजी माध्यमों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास अधिवक्ता आचरण की नैतिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत है. हाईकोर्ट ने इसे न्यायिक मर्यादा पर आघात बताते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति न्यायालय परिसर में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती.

अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक गारंटी है. इसलिए ऐसी कोई भी कोशिश, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करे या यह आभास दे कि न्यायिक आदेश निजी संपर्कों के जरिए प्रभावित किए जा सकते हैं, न्याय प्रशासन के लिए गंभीर खतरा है और इसकी संस्थागत स्तर पर कड़ी निंदा की जानी चाहिए.

इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने वर्तमान जमानत अर्जी सहित संबंधित सभी जमानत याचिकाओं को अपनी पीठ से मुक्त करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश से नामांकन प्राप्त कर किसी अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए. साथ ही स्पष्ट किया गया कि ये मामले इस पीठ के समक्ष दोबारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे.

प्राथमिकी रद्द करने से हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है इंकार

कोडीन युक्त कफ़ सिरप मामले में सबसे पहले आरोपियों ने प्राथमिकी रद्द किए जाने के लिए याचिकाएं दाखिल कीं, मगर इन याचिकाओं को हाई कोर्ट की तीन अलग-अलग खंडपीठों, लखनऊ बेंच की एक खंडपीठ ने खारिज़ कर दिया. कोर्ट ने कहा मामले में विवेचना किए जाने का पर्याप्त आधार है. इसके बाद आरोपियों ने अग्रिम जमानत पाने के लिए अर्जिया दाखिल कीं. इन अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी हाई कोर्ट से किसी भी वादकारी को राहत नहीं मिली और गिरफ्तारियां जारी रहीं. इसके बाद नियमित जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गईं. इनमें भी चार आरोपियों की नियमित जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट की अलग-अलग पीठों द्वारा खारिज हो चुकी हैं.

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