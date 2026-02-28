ETV Bharat / state

सीतापुर में मामूली विवाद के बाद युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

सीतापुर: महोली कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के निकट शनिवार दोपहर असलहों से लैस हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है, सूचना पाकर सीओ सिटी व स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज तलाश कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

सीओ सिटी विनायक भोंसले के अनुसार, विकासनगर निवासी अवनीश दीक्षित उर्फ बबलू (34) पुत्र नवल किशोर दीक्षित शनिवार दोपहर कहीं जा रहा था. विद्या मंदिर कॉलेज के निकट पुलिया के पास मोहल्ले के तीन युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसी दौरान एक युवक ने असलहा निकालकर बबलू के पेट में गोली मार दी, गोली पेट के दाहिने हिस्से को चीरते हुए पार कर गई.

बबलू के पिता नवल किशोर के अनुसार लगभग छह माह पूर्व आरोपियों ने एक बाइक फूंक दी थी, जिस मामले में बबलू ने एक पक्ष की मदद की थी, इसके बाद से हमलावर बबलू से दुश्मनी कर बैठे थे. आरोपियों में अटल बाजपेई, शुभम सिंह व अटल के भाई का नाम शामिल है.