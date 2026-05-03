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पलामू में ससुराल के दरवाजे पर पुलिस जवान को अपराधियों ने मारी गोली, लातेहार में तैनात हैं पवन सिंह

पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया में बाइक सवार अपराधियों ने एक पुलिस जवान पर फायरिंग कर दी. जवान पवन सिंह, लातेहार जिला बल में तैनात हैं और कौड़िया स्थित अपनी ससुराल आए थे. घटना रविवार देर शाम की है. मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राजीव रंजन, सदर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी.

घायल जवान को अस्पताल में कराया भर्ती

पवन सिंह को बांह में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है. पवन सिंह, लातेहार के बरवैया के रहने वाले हैं और चंदवा थाना में तैनात है. पवन सिंह कौड़िया ने जैसे ही अपनी बुलेट को ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ा किया तभी मौके पर बाइक से अपराधी पहुंचे और उन्हें टारगेट करके गोली चला दी. जख्मी हालत में परिजन एवं स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे.

फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है: थाना प्रभारी