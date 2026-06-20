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सीमांकन करने गई राजस्व टीम पर हमला, करपावंड गांव के ग्रामीणों ने मचाया उपद्रव, 12 गिरफ्तार 21 पर मामला दर्ज

सीमांकन करने गई राजस्व टीम पर हमला ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

भीड़ ने जमीन मालिक शेराराम चौधरी और जमीन विक्रेता मदन निषाद के साथ जमकर मारपीट की. बीच-बचाव करने उतरे राजस्व अधिकारियों के साथ भी धक्कामुक्की भी हुई. इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जगदलपुर : बस्तर जिले के करपावंड गांव में शुक्रवार को जमीन की नापजोख और कब्जा दिलाने की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हो गया. न्यायालय के आदेश पर मौके पर पहुंचे राजस्व अमले के सामने ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा.

सीमांकन करने पहुंची टीम पर हमला

बस्तर ASP माहेश्वर नाग ने बताया कि बस्तर जिले के करपावंड में सीमांकन के लिए न्यायालय से आदेश पारित हुआ था. जिस पर राजस्व अमला और पुलिस की टीम सीमांकन कार्य के लिए पहुंची हुई थी. सीमांकन कार्य के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया. इस दौरान शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई.

सीमांकन करने गई राजस्व टीम पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

शांति भंग न हो इसीलिए इस मामले में कुल 21 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. जबकि 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है. डाकेन नेताम और मनीराम बघेल ने हुज्जतबाजी करते हुए अन्य लोगों को शासकीय कार्य रोकने के लिए उकसाने का आरोप है- माहेश्वर नाग,ASP

करपावंड के ग्रामीणों ने मचाया उपद्रव (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुलिस के मुताबिक दोनों सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 41(26), 296, 132, 221, 251 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है. शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी.



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