पलामू में पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीण स्टोन माइंस का कर रहे हैं विरोध

पलामू: स्टोन माइंस को चालू करवाने पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम पर असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला कर दिया. इस हमले में पुलिस के चार जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है. जख्मी जवानों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया है.

स्टोन माइंस चालू करवाने पहुंची थी टीम

दरअसल, पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में ग्रामीण, स्टोन माइंस का विरोध कर रहे हैं. बुधवार को, पलामू जिला प्रशासन की टीम एवं पुलिस, स्टोन माइंस का कार्य शुरू करवाने पहुंची थी. इसी दौरान करीब ढाई सौ की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडे एवं पारंपरिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

हमले में चार जवानों को सिर में गंभीर रूप से चोट आई है. जवान अवधेश पासवान, हवलदार महेंद्र दुबे MMCH में हैं, जबकि दो जवान लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं. हालत को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक टीम वहां से निकल गई है.