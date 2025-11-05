ETV Bharat / state

पलामू में पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीण स्टोन माइंस का कर रहे हैं विरोध

पलामू में स्टोन माइंस चालू करवाने पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया.

Attack on Police team
पलामू में पुलिस टीम पर हमला (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 6:05 PM IST

पलामू: स्टोन माइंस को चालू करवाने पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम पर असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला कर दिया. इस हमले में पुलिस के चार जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है. जख्मी जवानों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया है.

स्टोन माइंस चालू करवाने पहुंची थी टीम

दरअसल, पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में ग्रामीण, स्टोन माइंस का विरोध कर रहे हैं. बुधवार को, पलामू जिला प्रशासन की टीम एवं पुलिस, स्टोन माइंस का कार्य शुरू करवाने पहुंची थी. इसी दौरान करीब ढाई सौ की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडे एवं पारंपरिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

पुलिस टीम पर हमला (Etv bharat)

हमले में चार जवानों को सिर में गंभीर रूप से चोट आई है. जवान अवधेश पासवान, हवलदार महेंद्र दुबे MMCH में हैं, जबकि दो जवान लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं. हालत को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक टीम वहां से निकल गई है.

Attack on police team
हमले में घायल पुलिस जवान (Etv bharat)

घटनास्थल पर पहुंचे वरीय अधिकारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले में आगे की रणनीति तय कर रहे हैं. जख्मी जवानों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना में गांव के सभी ग्रामीण शामिल नहीं हैं. कुछ असामाजिक तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया है: संजय, स्थानीय ग्रामीण

पुलिस एवं प्रशासनिक टीम माइंस को चालू करवाने गई थी. इसी क्रम में ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया. हमले में चार जवान जख्मी हुए हैं: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज

