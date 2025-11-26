रामनगर में जमीन नाप जोख करने गई महिला पटवारी और कानूनगो पर हमला, सरकारी दस्तावेज भी फाड़े
रामनगर के कंदला गांव में महिला पटवारी व कानूनगो पर हमले का आरोप, हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ने के आरोप, अब होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में थारी क्षेत्र में महिला पटवारी और कानूनगो के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की एवं सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है. जिस पर अब एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही पटवारी और कानूनगो को तहरीर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
कंदला गांव में चल रहा भूमि पर कब्जा विवाद: जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई, जब महिला पटवारी पूनम और कानूनगो हरीश यादव किसी मामले में जमीन की नाप जोख करने रामनगर के कंदला गांव पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि कंदला निवासी एक महिला की भूमि पर कब्जा विवाद चल रहा है. ऐसे में राजस्व टीम धारा 41 एनआर एक्ट के तहत भूमि की नाप जोख करने पहुंची थी.
महिला पटवारी के हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ने के आरोप: इसी बीच एक परिवार, जिस पर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप है, मौके पर पहुंचा और नापजोख रुकवाने के इरादे से हंगामा खड़ा कर दिया. आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी के हाथ से सरकारी फाइल और दस्तावेज छीन कर फाड़ दिए. इतना ही नहीं टीम के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई.
हंगामे और अभ्रदता से अधूरी रही नापजोख की प्रक्रिया: वहीं, सरकारी कामकाज में बाधा डालने के कारण नापजोख की प्रक्रिया अधूरी रह गई. घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले में रामनगर उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.
"मामला संज्ञान में आया है. राजस्व निरीक्षक और पटवारी के साथ अभद्रता की गई है. सरकारी दस्तावेज फाड़े गए हैं, यह गंभीर अपराध है. घटना की जानकारी तत्काल रामनगर थाने को दे दी गई है. कानूनगो और पटवारी इस मामले में तत्काल तहरीर देने को कहा गया है. ताकि, आरोपियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा सके."- प्रमोद कुमार, उपजिलाधिकारी, रामनगर
आरोपियों के खिलाफ उठाएगा सख्त कानूनी कदम: एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी दस्तावेज नष्ट करना और राजस्व कर्मचारियों के साथ अभद्रता करना दंडनीय अपराध है. प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएगा. इस घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी रोष है.
राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने की कार्रवाई की मांग: राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते ऐसे मामलों पर प्रशासन को कार्रवाई तेज करनी चाहिए. ताकि, सरकारी टीम सुरक्षित माहौल में अपना कार्य कर सकें. वहीं, कंदला गांव में हुई इस घटना ने एक बार फिर विवादित भूमि मामलों में राजस्व कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
