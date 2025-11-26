ETV Bharat / state

रामनगर में जमीन नाप जोख करने गई महिला पटवारी और कानूनगो पर हमला, सरकारी दस्तावेज भी फाड़े

घटना के वक्त जमा ग्रामीण ( फोटो- Patwari )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में थारी क्षेत्र में महिला पटवारी और कानूनगो के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की एवं सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है. जिस पर अब एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही पटवारी और कानूनगो को तहरीर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. कंदला गांव में चल रहा भूमि पर कब्जा विवाद: जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई, जब महिला पटवारी पूनम और कानूनगो हरीश यादव किसी मामले में जमीन की नाप जोख करने रामनगर के कंदला गांव पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि कंदला निवासी एक महिला की भूमि पर कब्जा विवाद चल रहा है. ऐसे में राजस्व टीम धारा 41 एनआर एक्ट के तहत भूमि की नाप जोख करने पहुंची थी. महिला पटवारी और कानूनगो पर हमला (वीडियो- Patwari/ETV Bharat) महिला पटवारी के हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ने के आरोप: इसी बीच एक परिवार, जिस पर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप है, मौके पर पहुंचा और नापजोख रुकवाने के इरादे से हंगामा खड़ा कर दिया. आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी के हाथ से सरकारी फाइल और दस्तावेज छीन कर फाड़ दिए. इतना ही नहीं टीम के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई.