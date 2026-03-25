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मेरठ में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष, 6 घायल, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

​मेरठ: यूपी के ​मेरठ में परतापुर थाना क्षेत्र के काशी गांव में मंगलवार शाम मामूली विवाद ने बड़े बवाल का रूप ले लिया. दौड़ लगाने गए युवकों पर जातीय टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. हमले में बुजुर्ग और परिजनों समेत कुल छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



​युवकों पर हमला: ​जानकारी के अनुसार, काशी निवासी विवेक, अर्जुन और नितिन मंगलवार शाम रोजाना की तरह आईपीएस स्कूल के पास दौड़ लगाने गए थे. आरोप है इस दौरान हारून, अशरफ और जुनैद ने अर्जुन पर अभद्र जातीय टिप्पणी कर दी. जब युवकों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.



घर में घुसकर की मारपीट: ​जब घायल युवकों के परिजन (सुनील, दादा संतराम और ताऊ कपिल) विरोध दर्ज कराने आरोपियों के घर पहुंचे, तो स्थिति और बिगड़ गई. आरोप है कि वहां दो दर्जन से अधिक लोगों ने एकजुट होकर परिजनों पर लाठी-डंडों और हथियारों से हमला बोल दिया. इस हमले में सुनील, संतराम और कपिल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. बीच-बचाव करने आए दीपांशु और विक्की भी घायल हुए हैं.



थाने का घेराव और भारी हंगामा: ​घटना की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही कार्यकर्ताओं के साथ परतापुर थाने पहुंचे और धरना शुरू कर दिया.

कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की हैं. भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.



पुलिस की कार्रवाई: ​तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसएसपी अविनाश पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि​ मारपीट में कुल छह लोग घायल हुए हैं.

पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को हिरासत में लिया है. गांव में शांति व्यवस्था कायम है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.