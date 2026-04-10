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अंबाला में युवक पर चाकू से हमला, स्कूटी छीनने का विरोध करना पड़ा महंगा

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. कुछ बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उसकी एक्टिवा छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर बदमाशों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और फरार हो गए. इस हमले में युवक के चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आई है. स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

दिनदहाड़े स्कूटी छीनने की कोशिश: पूरा मामला अंबाला 12 क्रॉस रोड स्थित बकरा मार्केट के पास का है. जहां एक युवक को 3-4 युवकों ने घेर लिया. युवकों की नीयत युवक की एक्टिवा छीनने की थी. जब युवक ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उस पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया. ​वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. उनके पास एक नहीं बल्कि कई धारदार हथियार थे. शोर मचने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे.