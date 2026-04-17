हिमाचल में भारतीय कुश्ती टीम के पूर्व कोच पर जानलेवा हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला खिलाड़ियों के चयन को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 7:25 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में भारतीय अंडर-20 कुश्ती टीम के पूर्व कोच और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जॉनी चौधरी पर जानलेवा हमला होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना 14 अप्रैल को उस समय हुई जब वे अंडर-17 कुश्ती खिलाड़ियों के ट्रायल ले रहे थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
ट्रायल के दौरान हुआ हमला
जानकारी के अनुसार, जॉनी चौधरी नालागढ़ में कुश्ती खिलाड़ियों के चयन ट्रायल में व्यस्त थे. इसी दौरान चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. देखते ही देखते करीब आधा दर्जन हमलावर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुंह ढककर तेजधार हथियारों और डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
गंभीर रूप से घायल हुए कोच
हमले में जॉनी चौधरी को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. बद्दी के पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने बताया कि मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया गया है. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मामले की गहराई से जांच हो सके. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला खिलाड़ियों के चयन को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी.
कौन हैं जॉनी चौधरी?
जॉनी चौधरी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं और भारतीय कुश्ती टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं. वे अंडर-20 टीम के कोच भी रह चुके हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 2011 नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था और उन्हें परशुराम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.
सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद खिलाड़ियों और कोचों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने मांग की है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.
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