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पंचायत चुनाव की रंजिश में दो युवकों पर हमला, 6 जनों के खिलाफ एफआईआर, एक हिरासत में

थाने के सामने लगी भीड़ ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर वैर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. राजगढ़ गांव के पास बाइक से अपने गांव लौट रहे युवकों को कथित तौर पर रास्ते में रोककर हमला किया गया. पीड़ित पक्ष ने चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और 1 लाख 8 हजार रुपए छीनने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने 6 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.