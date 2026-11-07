पंचायत चुनाव की रंजिश में दो युवकों पर हमला, 6 जनों के खिलाफ एफआईआर, एक हिरासत में
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों पर युवकों का पीछा कर रास्ते में उनके साथ मारपीट करने का आरोप है.
Published : November 7, 2026 at 9:47 PM IST
भरतपुर : पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर वैर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. राजगढ़ गांव के पास बाइक से अपने गांव लौट रहे युवकों को कथित तौर पर रास्ते में रोककर हमला किया गया. पीड़ित पक्ष ने चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और 1 लाख 8 हजार रुपए छीनने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने 6 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.
एडिशनल एसपी सुरेश कुमार ने बताया कि दो दिन पहले हुए पंचायती राज चुनाव के दौरान वैर पंचायत समिति क्षेत्र के राजगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों पर युवकों का पीछा कर रास्ते में उनके साथ मारपीट करने का आरोप है. पीड़ित की रिपोर्ट पर 6 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. एक व्यक्ति को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. एएसपी ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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सुहांस निवासी रामनिवास जाटव ने रिपोर्ट में बताया कि वह हनुमत सिंह के साथ बाइक से वैर से अपने गांव लौट रहा था. रास्ते में राजगढ़ गांव के पास कुछ लोगों ने उनकी बाइक रुकवा ली और दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हनुमत सिंह पर लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिससे उसके पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं. हमलावरों की ओर से जातिसूचक शब्द बोलने का भी आरोप है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके पास रखे 13 हजार रुपए और हनुमत सिंह के करीब 95 हजार रुपए छीन लिए गए. आरोपियों ने उनकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
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घटना के बाद पीड़ित ग्रामीणों के साथ वैर थाने पहुंचा और छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. सूचना पर एडिशनल एसपी सुरेश कुमार और सीओ कैलाश चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जानकारी जुटाई.
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