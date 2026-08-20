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चंदौली में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला; 20 नामजद समेत 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज

चंदौली में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मारपीट की गई. इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. वन रक्षक भोलानाथ की तहरीर पर नौगढ़ थाने में 20 नामजद और 50 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. बुधवार को वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भरदुआ गांव के पास जंगल की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. टीम ने जब जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू की तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और धनुष से टीम पर हमला कर दिया. मारपीट की घटना में दो वन दरोगा, एक लेखपाल समेत 12 लोग घायल हो गए.