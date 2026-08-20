चंदौली में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला; 20 नामजद समेत 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज
नौगढ़ थाने में 20 नामजद और 50 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 12:30 PM IST
चंदौली: जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मारपीट की गई. इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
वन रक्षक भोलानाथ की तहरीर पर नौगढ़ थाने में 20 नामजद और 50 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.
बुधवार को वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भरदुआ गांव के पास जंगल की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. टीम ने जब जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू की तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और धनुष से टीम पर हमला कर दिया. मारपीट की घटना में दो वन दरोगा, एक लेखपाल समेत 12 लोग घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही सात थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे. एसपी आकाश पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. स्थिति को नियंत्रित करने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा.
वन रक्षक भोलानाथ की तहरीर पर पुलिस ने सोनभद्र के नरोखर निवासी गुलाब बियार, विशेषरपुर के लालता गोंड, रामकेश, गंगापाल, चंदन गोंड, सूरज गोंड और भरदुआ के सुखदेव गोंड, संतोष हरिजन, रामदेव गोंड, जितेंद्र यादव, विपिन यादव, विनीत उर्फ रामभवन, सूर्यकांत राम, अमरावती गोंड, फलमती गोंड, शिवकुमारी गोंड, अनीता गोंड, फूलवंती, लालती गोंड और मझगांवा के रामअधार गोंड को नामजद किया है. इनके अलावा 50 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
सीओ नौगढ़ देवेंद्र कुमार ने बताया इस मामले में 20 नामजद और 50 से 80 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक टीम पर हमला समेत 11 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
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