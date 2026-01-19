ETV Bharat / state

पीलीभीत में जांच करने गए दारोगा पर प्रधान के पति ने किया हमला, आरोपी फरार

पीलीभीत: प्रधान के दबंग पति पर दारोगा पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. वारदात जिले के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के मुड़िया भगवंतपुर गांव में हुई. यहां जांच करने पहुंचे एक दारोगा पर ग्राम प्रधान के पति ने हमला कर दिया. इस हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जांच के सिलसिले में गांव पहुंचे थे दारोगा: एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि दियोरिया कोतवाली के हल्का दारोगा अखिलेश चौहान एक मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को मुड़िया भगवंतपुर गांव पहुंचे थे. दारोगा ने जांच से संबंधित एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र मांगा था. इस बात को लेकर वहां ग्राम प्रधान के पति विमल मिश्रा का दारोगा से विवाद हो गया. उसने दारोगा के साथ मारपीट शुरू कर दी.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा इलाज: एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि इस हमले में दारोगा अखिलेश चौहान घायल हो गए. उन्हें दियोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. वहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. क्षेत्राधिकारी (CO) बीसलपुर प्रगति सिंह चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों से पूछताछ कर स्थिति का जायजा लिया.