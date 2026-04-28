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सिरसा में आप के किसान विंग के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह बेगू पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस

सिरसा से आप किसान विंग जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह बेगू पर हमलें में कई दिन बीत जाने के बाद कोई हमलावर नहीं पकड़ा गया है.

Murder Attempt On App leader
आप किसान विंग जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह बेगू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 8:29 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
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सिरसा: जिला में आम आदमी पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष सुरजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है. सबसे पहले कार सवार युवकों ने सुरजीत सिंह की बाइक को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके बाद उस पर तेजधार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में सुरजीत सिंह घायल हो गए. उनके शरीर पर काफी गंभीर चोटें भी आई है. हमले की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. ये घटना 21 अप्रैल की रात्रि की है. इलाज कराकर घर वापस लौटने पर सुरजीत सिंह मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

आप नेता पर हमले की सीसीटीवी फुटेज: वीडियो में दिख रहा है कि आल्टो सवार हमलवारों ने बाइक पर सवार आप नेता को पहले टक्कर मारकर नीचे गिराया. इसके बाद गाड़ी से उतर आए और घायल सुरजीत पर डंडों से पीटना शुरू कर दिया. सुरजीत दर्द से करहाते रहे और जान बचाने को उनका मुकाबला करते और बचते दिख रहे हैं. इस घटना के तुरंत बाद वहां पर कुछ लोग इकठ्टे हो जाते है लेकिन किसी ने भी सुरजीत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया. फिलहाल मामले की तफ्तीश में सदर पुलिस जुट गई है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आप किसान विंग जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह बेगू पर हमला (ETV Bharat)

एक सप्ताह से पुलिस कुछ नहीं कर रही-सुरजीतः घायल सुरजीत सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि "ये घटना 21 अप्रैल की रात्रि की है. वह सिरसा शहर में किसी काम से आए हुए थे और रात 9 बजे वापस घर आ रहे थे. पीछे से कार सवार युवक आ रहे थे. शक है कि हमलावरों ने पहले ही रैकी कर रखी थी. गांव के पास पहुंचते ही हमला कर दिया."

अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है: "वह उनमें से किसी को जानते नहीं है. इसकी सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है. अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको जान का खतरा बना हुआ है. सीसीटीवी में कार का नंबर और युवकों का चेहरा दिख रहा है. पुलिस उनकी पहचान कर पता लगा सकती है. ऐसा कुछ नहीं किया. ये सीसीटीवी भी उन्होंने अपने स्तर पर उपलब्ध करवाई है. पुलिस से उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ नहीं है. इस बारे में वह जल्द ही पार्टी से भी बात करेंगे." बता दें कि सुरजीत सिंह बेगू आप पार्टी से किसान विंग के जिला प्रधान हैं और किसान आंदोलन में सक्रिय रहते हैं. सुरजीत करीब पांच सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और खेती-बाड़ी का काम करते हैं. अभी अस्पताल से छुट्‌टी मिली है. पुलिस से इस बारे में दोबारा मिलेंगे.

सीसीटीवी के आधार पर कर रहे पहचान: थाना प्रभारी
इस मामले में सदर थाना प्रभारी IPS शिवम का कहना है कि "गांव बेगूं के सुरजीत सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस को सीसीटीवी मिल गई है. उसी आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहे हैं. घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की थी, परंतु उनमें से किसी ने पहचानने से इंकार कर दिया था. घायल सुरजीत के अनुसार, वह भी कार सवार आरोपियों को नहीं जानता. मामले में जांच जारी है. घायल सुरजीत सिंह के बयान दर्ज कर लिए गए है और आगामी कार्रवाई भी जारी है."

ये भी पढ़ें-सिरसा में युवक की निर्मम हत्या, पहले धारदार हथियार से हमला, फिर चढ़ाई कार
Last Updated : April 28, 2026 at 9:07 PM IST

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सुरजीत सिंह बेगू पर जानलेवा हमला
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सिरसा में आप नेता पर हमला
ATTACK ON APP LEADER IN SIRSA
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