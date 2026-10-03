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अंबाला में झगड़ा छुड़वाने पहुंचे SHO पर हमला, चाकू से किया वार, अस्पताल में इलाज जारी

अंबाला में झगड़ा कर रहे कुछ युवकों ने एसएचओ पर चाकू से हमला कर दिया. गभीर हालत में एसएचओ अस्तपाल में भर्ती.

Attack on SHO in Ambala
Attack on SHO in Ambala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 1:28 PM IST

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अंबाला: हिसार रोड के नजदीक कुछ लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे. इस दौरान वहां से गुजर रहे नग्गल थाना SHO सुरेश मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत करवाने का प्रयास किया. आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने SHO पर ही हमला कर दिया. हमले में SHO को कई चोटें आईं और चाकू से भी वार किए गए. घायल एसएचओ को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

अंबाला में एसएचओ पर हमला: सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री असीम गोयल नागरिक अस्पताल पहुंचे और घायल SHO का हाल जाना. एसएचओ सुरेश ने पूर्व मंत्री असीम गोयल को पूरी वारदात के बारे में विस्तार से बताया. जिसके बाद असीम गोयल ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही.

अंबाला में झगड़ा छुड़वाने पहुंचे SHO पर हमला (ETV Bharat)

गले और बाजू में लगा है चाकू: डॉक्टर आकांक्षा ने बताया कि "हमारे पास एसएचओ सुरेश पेशेंट आए थे. उनके कई जगहों पर चाकू लगे हुए थे. किसी झगड़े में. उनके लेफ्ट साइड नेक. थम और बाजू पर चाकू लगा है. सिर पर भी चोट लगी है. जो पत्थर से हो सकती है. हमने मरीज को प्राथमिक उपचार दे दिया है."

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: डीएसपी विजय ने बताया कि झगड़ा देख SHO बीच-बचाव करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए एक युवक की जान बचाई. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

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