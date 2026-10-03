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अंबाला में झगड़ा छुड़वाने पहुंचे SHO पर हमला, चाकू से किया वार, अस्पताल में इलाज जारी

Attack on SHO in Ambala ( ETV Bharat )

अंबाला: हिसार रोड के नजदीक कुछ लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे. इस दौरान वहां से गुजर रहे नग्गल थाना SHO सुरेश मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत करवाने का प्रयास किया. आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने SHO पर ही हमला कर दिया. हमले में SHO को कई चोटें आईं और चाकू से भी वार किए गए. घायल एसएचओ को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.