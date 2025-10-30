ETV Bharat / state

अलीगढ़ में SDM की गाड़ी पर पथराव, 1 किमी पैदल भागकर थाने पहुंचे अफसर

हालांकि, नगर निगम की यह कार्रवाई स्थानीय लोगों को नागवार गुज़री. जब टीम लौट गई, तब इलाके में तनाव का माहौल बन गया. इसी दौरान अतरौली के एसडीएम सुमित अपनी सरकारी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहे थे. नाराज भीड़ ने उन्हें नगर निगम टीम का हिस्सा समझ लिया और उनकी गाड़ी पर अचानक पथराव शुरू कर दिया.

घटना महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के असदपुर कयामपुर इलाके की है. यहां नगर निगम की टीम 1730 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी. एसडीएम कोल महिमा राजपूत, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह और नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की. कब्जा हटवाने के बाद टीम वहां से लौट आई.

अलीगढ़: नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से नाराज लोगों ने बुधवार को अतरौली के एसडीएम की गाड़ी पर पथराव कर दिया. लोग इस कदर नाराज थे कि एसडीएम को करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर महुआ खेड़ा थाने पहुंचना पड़ा. पथराव में एसडीएम की गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है.

पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर भीड़ ने पीछा जारी रखा. हालात बिगड़ते देख एसडीएम गाड़ी से उतरकर किसी तरह पैदल भागते हुए करीब एक किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा थाने पहुंचे. इधर, सूचना मिलते ही पांच थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया.

सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई वैधानिक रूप से की गई थी. जो भी लोग सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं या सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, एसडीएम सुमित ने बताया कि वे अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे थे. रास्ते में अचानक लोगों ने हमला कर दिया. पथराव शुरू होते ही किसी तरह वहां से बचकर निकल पाया.

एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि नगर निगम की सीमा के अंदर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची थी. कार्रवाई के बाद लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने एसडीएम की गाड़ी को नगर निगम की टीम समझ लिया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. एडीएम ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी वाहन और अधिकारी पर हमला किया है, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम अपनी जिम्मेदारी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था, किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और माहौल को शांत करने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है. पुलिस का कहना है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा.

