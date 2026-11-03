भोपाल में RTI एक्टिविस्ट अजय पाटीदार पर जानलेवा हमला, मंदिर जाते वक्त पिता से भी मारपीट
भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र की घटना, स्थानीय बीजेपी पार्षद शीला पाटीदार पर हमले का आरोप, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:32 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट अजय पाटीदार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि बीजेपी पार्षद के परिजनों ने अजय पाटीदार और उनके पिता के साथ जमकर मारपीट की. हमले में दोनों घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में इलाज के लिए जेपी अस्पताल पहुंचाया गया. घटना मिसरोद थाना क्षेत्र की है.
मंदिर जाते वक्त किया हमला
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अजय के पिता के साथ भी मारपीट की गई है. अजय पाटीदार की पत्नी सृष्टि पाटीदार ने इस मामले में बीजेपी पार्षद और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सृष्टि के मुताबिक, अजय को रात करीब एक बजे से लगातार फोन कॉल कर धमकियां दी जा रही थीं. इसके बाद सुबह जब अजय अपने पिता के साथ मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला कर दिया गया.
वार्ड के मुद्दे उठाने की सजा?
सृष्टि का आरोप है कि अजय अपने वार्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लगातार उठा रहे थे. इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया. हमले के दौरान आरोपियों ने अजय और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों को चोटें आईं. घटना के बाद घायलों को जेपी अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों का उपचार चल रहा है.
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा, '' मामले की जांच और आरोपों की पुष्टि के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. मामला दर्ज कर लिया गया है.'' वहीं, हमने बीजेपी पार्षद शीला पाटीदार से इस मामले मे सपर्क करना चाहा तो उनसे सपर्क नहीं हो पाया.