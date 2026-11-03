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भोपाल में RTI एक्टिविस्ट अजय पाटीदार पर जानलेवा हमला, मंदिर जाते वक्त पिता से भी मारपीट

भोपाल में RTI एक्टिविस्ट अजय पाटीदार पर जानलेवा हमला ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट अजय पाटीदार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि बीजेपी पार्षद के परिजनों ने अजय पाटीदार और उनके पिता के साथ जमकर मारपीट की. हमले में दोनों घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में इलाज के लिए जेपी अस्पताल पहुंचाया गया. घटना मिसरोद थाना क्षेत्र की है.

मंदिर जाते वक्त किया हमला प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अजय के पिता के साथ भी मारपीट की गई है. अजय पाटीदार की पत्नी सृष्टि पाटीदार ने इस मामले में बीजेपी पार्षद और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सृष्टि के मुताबिक, अजय को रात करीब एक बजे से लगातार फोन कॉल कर धमकियां दी जा रही थीं. इसके बाद सुबह जब अजय अपने पिता के साथ मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला कर दिया गया.