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RJD सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला, चालक और PA के साथ मारपीट

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला हुआ है. चालक और पीए के साथ मारपीट भी हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

Abhay Kushwaha
अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 2:09 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में स्थानीय आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला हुआ है. मंगलवार की देर रात जब औरंगाबाद सांसद के प्रतिनिधि एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे, तभी साइड लेने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद में सांसद की कार का शीशा तोड़ दिया गया है. वहीं उनके सहायक और चालक से मारपीट की गई है. मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के हसनवार गांव का है.

सांसद की गाड़ी पर हमला: हालांकि हमले के वक्त अभय कुशवाहा गाड़ी में मौजूद नहीं थे. सांसद के निजी सहायक संजय कुमार, जो कि सांसद की अनुपस्थिति में श्रीडीह गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. वहां से उन्हें ताराडीह जाना था. वह हसनबार गांव से होकर लौट रहे थे. उसी दौरान हमला हुआ.

Abhay Kushwaha
अभय कुशवाहा की क्षतिग्रस्त गाड़ी (ETV Bharat)

गाड़ी को साइड देने को लेकर विवाद: सांसद के पीए के मुताबिक गांव के संकरे रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों को साइड देने को लेकर विवाद शुरू हुआ. चालक ने पहले अपनी गाड़ी पीछे कर दूसरी गाड़ी को रास्ता दिया लेकिन इसके बाद दूल्हा पक्ष की एक अन्य गाड़ी सांसद की गाड़ी के सामने खड़ी कर दी गई.

धक्का-मुक्की और मारपीट: बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कुछ लोग मारपीट पर उतर आए. बाद में घटना ने हिंसक रूप ले लिया. हमलावरों ने सांसद की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और चालक नौलेश यादव के साथ मारपीट भी की. बीच-बचाव करने पहुंचे निजी सहायक संजय कुमार के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई.

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आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा (ETV Bharat)

हमलावरों की पहचान: मामले को लेकर सांसद के निज सहायक संजय कुमार ने बताया कि हमला करने वाले तीन लोगों की पहचान कर ली गई है. इनमें हसनबार गांव निवासी रौशन कुमार, सोनू कुमार और सुधीर कुमार शामिल हैं.

छानबीन में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर थाना पुलिस और सदर एसडीपीओ-2 चंदन कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. एसडीपीओ ने कहा कि मामले में जांच चल रही है.

"प्रारंभिक जांच में बारात के दौरान गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है. दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसमें सांसद की गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ. फिलहाल कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलने के बाद मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- चंदन कुमार, सदर एसडीपीओ-2

क्या बोले सांसद?: घटना को लेकर सांसद अभय कुशवाहा ने बताया कि वह फिलहाल पटना में हैं और एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. उन्होंने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में उनके निज सहायक कुछ लोगों के साथ क्षेत्र में आयोजित शादी समारोहों में शामिल होने गए थे. इसी दौरान हसनबार गांव में उनकी गाड़ी पर हमला किए जाने की सूचना मिली है. सांसद ने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

Abhay Kushwaha
अभय कुशवाहा (ETV Bharat)

"गाड़ी पर सांसद का बोर्ड लगा होने के बावजूद हमला किया जाना बेहद निंदनीय है. फिलहाल हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने औरंगाबाद एसपी अंबरीश राहुल को फोन कर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है."- अभय कुशवाहा, आरजेडी सांसद, औरंगाबाद

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