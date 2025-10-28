मेड़बंदी कराने पहुंची राजस्व टीम पर हमला; पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया
इंस्पेक्टर मोहनलालगंज दिलेश कुमार सिंह ने बताया पुलिस ने इस गंभीर मामले में कानूनगो की लिखित तहरीर पर केस दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 7:00 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 7:06 AM IST
लखनऊ: मोहनलालगंज के कुशलीखेड़ा गांव में मेड़बंदी कराने पहुंची राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया. कानूनगो की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना सोमवार शाम की है. पुलिस और राजस्व की टीम SDM कोर्ट के आदेश पर मेड़बंदी कराने मोहनलाल गंज के कुशलीखेड़ा गांव पहुंची थी.
पहले जानें क्या है पूरा मामला: पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, राजस्व निरीक्षक प्रहलाद नारायण तिवारी और लेखपाल सुशील कुमार गुप्ता, उपजिलाधिकारी न्यायालय मोहनलालगंज के वाद संख्या T202410460313145 के आदेश का पालन करने के लिए उपनिरीक्षक आशीष कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुशलीखेड़ा गांव पहुंचे थे.
मेड़बंदी का कार्य शुरू होते ही विपक्षी के लोग जिसमें निखिल, अखिल पुत्र पवन कुमार, सरिता, ललिता, विनीता पुत्री पवन कुमार और शांति देवी पत्नी पवन कुमार, सभी निवासी कुशलीखेड़ा शामिल थे, इन्होंने विरोध शुरू कर दिया. यह लोग मौके पर लगाए जा रहे खंभों को तोड़ने लगे. गाली-गलौज और पुलिस बल से अभद्रता करने लगे. राजस्व टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और न्यायालय के आदेश की कार्यवाही में बाधा डाली.
आरोपियों ने टीम को न केवल धमकी दी, बल्कि वे हाथापाई पर भी उतर आए. उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के साथ भी अभद्रता की. पुलिस बल द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद, आरोपी नहीं माने. इसके कारण मेड़बंदी का कार्य बाधित हो गया. स्थिति बिगड़ती देख और पुलिस बल बुलाया गया. इससे पहले ही सभी आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.
एफआईआर दर्ज, दो हिरासत में: इंस्पेक्टर मोहनलालगंज दिलेश कुमार सिंह ने बताया पुलिस ने इस गंभीर मामले में कानूनगो की लिखित तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, अभद्रता करने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: छठ पूजा के दौरान यूपी में बड़ा हादसा; चंदौली में सेल्फी लेते वक्त नदी में नाव पलटी, एक किशोर की मौत दो लापता