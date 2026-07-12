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कुरुक्षेत्र में बुजुर्ग पुजारी पर हमला केस: मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भागा, पुल से कूदने पर दोनों पैर टूटे

कुरुक्षेत्र: अढ़ोनी गांव में 74 वर्षीय पुजारी योगीराज गिरी पर जानलेवा हमला करने और उन्हें घसीटने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. मामले के मुख्य आरोपी पंकज ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा. भागने के चक्कर में आरोपी नहर के पुल से नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ था मामले का खुलासा: ​अढ़ोनी गांव में कुछ दिनों पहले 74 वर्षीय पुजारी योगीराज गिरी पर बेरहमी से हमला किया गया था. हमलावरों ने ना केवल बुजुर्ग पुजारी की टांग तोड़ दी, बल्कि उन्हें बेरहमी से घसीटा भी था. यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुख्य आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी पंकज अढ़ोनी गांव में स्थित नकोदर दरगाह का मुख्य सेवादार है.

कुरुक्षेत्र में बुजुर्ग पुजारी पर हमला केस: मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भागा (ETV Bharat)

भागने की रची साजिश​: थाना सदर प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 290 के तहत मुख्य आरोपी पंकज को अदालत में पेश कर 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया था. ​रिमांड के दौरान पूछताछ में इस मामले में एक अन्य आरोपी इंद्र का नाम भी सामने आया था. शनिवार को पुलिस टीम पंकज को साथ लेकर आरोपी इंद्र के संभावित ठिकानों सांवला और गोविंदपुरा गांव में छापेमारी करने गई थी. तलाश करने के बाद जब पुलिस टीम आरोपी पंकज को वापस लेकर लौट रही थी, तभी उसने भागने का प्लान बनाया.​