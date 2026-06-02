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वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट, आरोपी को भगाया

कांस्टेबलों की रिपोर्ट पर साडास थाने में राजकार्य में बाधा डालने व मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 12:22 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : जिले के साडास थाना क्षेत्र के रूपपुरा माल का खेड़ा गांव में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया. आरोपियों ने कांस्टेबल प्रदीप व रामलाल से मारपीट कर झगड़ा किया और राजकार्य में बाधा डाली. साथ ही वारंटी को भी भगा दिया. इस मामले में साडास थाने पर 7 नामजद लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं.

गंगरार पुलिस उप अधीक्षक शिवलाल टेलर ने बताया कि साडास थाना इलाके में आने वाले रूपपुरा माल का खेड़ा गांव का एक व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी हो रखे थे. यह गंगरार थाने का वारंटी था. इसके अपने गांव आने की जानकारी मिली थी. साडास थाने पुलिस थाने के कांस्टेबल प्रदीप व रामलाल को गंगरार थाने के एक वारंटी को पकड़ने के लिए रूपपुरा माल का खेड़ा गांव भेजा गया. इस दौरान वहां मौजूद परिवार के लोगों ने पुलिस टीम का विरोध किया. आरोपियों ने दोनों कांस्टेबलों से मारपीट कर झगड़ा शुरू कर दिया और मौके का फायदा उठा कर वारंटी को भगा दिया.

पढ़ें. आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, महिला ने SI को मारा थप्पड़

इस घटना के बाद कांस्टेबलों की रिपोर्ट पर साडास थाने में राजकार्य में बाधा डालने व मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस ने रूपपुरा माल का खेड़ा निवासी राजूलाल पुत्र बक्सु जाट, राधा बाई पत्नी बक्सु जाट, संजू पुत्र बक्सु जाट, रोहित, बक्सु जाट, हेमराज वैष्णव और बीमा जाट पत्नी बक्सु जाट के खिलाफ मामला प्रकरण दर्ज किया है. प्रकरण की जांच साडास थानाधिकारी को सौंपी गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. एक दिन पूर्व हुए इस मामले में फिलहाल साडास थाना पुलिस की और से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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ATTACK ON POLICE TEAM
POLICE WENT TO ARREST WARRANTEE
चित्तौड़गढ़ में पुलिस टीम से मारपीट
ATTACK ON POLICE IN CHITTORGARH

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