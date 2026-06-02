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वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट, आरोपी को भगाया

चित्तौड़गढ़ : जिले के साडास थाना क्षेत्र के रूपपुरा माल का खेड़ा गांव में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया. आरोपियों ने कांस्टेबल प्रदीप व रामलाल से मारपीट कर झगड़ा किया और राजकार्य में बाधा डाली. साथ ही वारंटी को भी भगा दिया. इस मामले में साडास थाने पर 7 नामजद लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं.

गंगरार पुलिस उप अधीक्षक शिवलाल टेलर ने बताया कि साडास थाना इलाके में आने वाले रूपपुरा माल का खेड़ा गांव का एक व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी हो रखे थे. यह गंगरार थाने का वारंटी था. इसके अपने गांव आने की जानकारी मिली थी. साडास थाने पुलिस थाने के कांस्टेबल प्रदीप व रामलाल को गंगरार थाने के एक वारंटी को पकड़ने के लिए रूपपुरा माल का खेड़ा गांव भेजा गया. इस दौरान वहां मौजूद परिवार के लोगों ने पुलिस टीम का विरोध किया. आरोपियों ने दोनों कांस्टेबलों से मारपीट कर झगड़ा शुरू कर दिया और मौके का फायदा उठा कर वारंटी को भगा दिया.