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सादे लिबास में वसूली करने पहुंचे थे दो पुलिसवाले, लोगों ने जमकर की पिटाई, SP ने किया सस्पेंड

इन्हीं दो पुलिसवालों को लोगों ने घेरा ( ETV Bharat )