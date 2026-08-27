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मरवाही में पटवारी पर जानलेवा हमला, सिर फोड़कर आरोपी मौके से फरार, हमले से जुड़ा वीडियो आया सामने

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही थाना क्षेत्र के बंशीताल-दानीकुंडी इलाके में हल्का क्रमांक 26 के पटवारी पर जानलेवा हमला हुआ है. इस हमले में पटवारी शुद्धराम कोल को गंभीर चोट आई है.घटना के बाद पटवारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.वहीं वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है.जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार पटवारी शुद्धराम कोल दानीकुंडी के कार्यालय में थे. इसी दौरान सचराटोला निवासी प्रकाश सिंह कार्यालय पहुंचा. बताया जा रहा है कि शासकीय कार्य को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कार्यालय में रखी लोहे की नल वाली पाइप उठाकर पटवारी के सिर पर वार कर दिया. अचानक हुए हमले में पटवारी के सिर से खून निकलने लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

वारदात का वीडियो वायरल

घटना के बाद कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पटवारी के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में आरोपी पटवारी के ऊपर बैठकर मारपीट करता नजर आ रहा है. घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया. इसके बाद आरोपी कार्यालय से बाहर निकलकर मौके से फरार हो गया.घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है. पुलिस घटना के कारण, विवाद की वास्तविक वजह और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में जानकारी जुटा रही है.