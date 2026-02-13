ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सलवाद पर प्रहार, सुरक्षाबलों ने 6 नक्सल स्मारक किए ध्वस्त

सुरक्षा बलों को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि, ग्राम पंगुड़ और आसपास के इलाकों में माओवादी संगठन द्वारा स्मारकों के माध्यम से दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है. इसी के मद्देनज़र पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया. एंटी नक्सल ऑपरेशन में मौके पर पहुंचकर सुरक्षाबलों के जवानों ने सभी माओवादी स्मारकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

बीजापुर : बस्तर में सिक्योरिटी फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन को सफलता मिल रही है. बीजापुर में गुरुवार को सुरक्षाबलों ने 30 किलो का घातक आईईडी बरामद किया था. उसके बाद अब शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने एक साथ 6 नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है. थाना मोदकपाल अंतर्गत ग्राम पंगुड़ में पुलिस एवं CRPF बी/62 वाहिनी की संयुक्त टीम को यह सफलता मिली है. इस एक्शन के जरिए फोर्स ने साफ संदेश दिया है कि नक्सलियों और नक्सलवाद के खिलाफ बीजापुर में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

मोदकपाल में एंटी नक्सल ऑपरेशन (ETV BHARAT)

बीजापुर के मोदकपाल में मोबाइल थाने की शुरुआत

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने न केवल माओवादी स्मारकों पर कार्रवाई की बल्कि जन कल्याण के क्षेत्र में काम किया. यहां ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए चलित थाने की शुरुआत की. इस थाने में ग्रामीणों की शिकायतें, समस्याएं और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना गया. उसके बाद कई मामलों को तुरंत सुलझाया गया. इस पहल से आने वाले समय में ग्रामीणों के अंदर पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होगी.

नक्सलगढ़ में चलाया गया साइबर जागरुकता अभियान

बीजापुर में सुरक्षाबलों और पुलिस की मुहिम यहीं नहीं रुकी. यहां साइबर जागरुकता अभियान चलाया गया. मोदकपाल इलाके में ग्रामीणों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, बैंकिंग ठगी एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से दूर रहने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी.

नक्सलगढ़ बीजापुर के ग्रामीणों में सुरक्षा का संचार

नक्सलगढ़ में सुरक्षाबलों के इस अभियान से गांव में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की उपस्थिति और कार्रवाई का स्वागत करते हुए देशभक्ति के नारों के साथ उनका हौसला बढ़ाया. इलाके में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे. जो इस बात का संकेत है कि अब ग्रामीण शांति और विकास के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं.