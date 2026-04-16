कानपुर : कुत्तों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर हमला, मोबाइल और वाहन तोड़े

कानपुर : कुत्तों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर हमला, मोबाइल और वाहन तोड़े
पुलिस को मारपीट का वीडियो भी सौंपा गया है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा रही है.
कानपुर: कानपुर के पनकी क्षेत्र में बुधवार शाम नगर निगम के कैटल कैचिंग दस्ते पर हिंसक हमला हो गया. टीम आईजीआरएस पर मिली एक शिकायत की जांच और कार्रवाई करने गंगागंज पहुंची थी. जैसे ही टीम ने वहां कुत्ते पकड़ने का काम शुरू किया, अचानक भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया. उपद्रवियों ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, उनके मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिए और सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
जानकारी के अनुसार इस हमले में टीम के चार सदस्य घायल हुए हैं, जिनके नाम समीर (चालक), सत्येंद्र यादव, विकास झा और विकास सोनवानी हैं. घटना की जानकारी मिलते ही रात करीब 11:30 बजे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घायल कर्मचारियों का हाल जाना और पूरी घटना की जानकारी नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को दी. इस मामले की तहरीर पनकी थाने में तहरीर दी गई है.
वहीं, घटना में एक आपसी विवाद की भी शिकायत है. गंगागंज निवासी दिनेश सिंह ने प्रशासन से शिकायत की थी कि उनके पड़ोस में रहने वाली वंदना वर्मा ने कुछ देशी कुत्ते पाल रखे हैं, जो आए दिन स्कूली बच्चों और राहगीरों को काटकर घायल कर देते हैं. इसी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए दस्ता बुधवार सुबह भी वहां गया था, लेकिन उस समय कुत्ते नहीं मिले. स्थानीय लोगों ने टीम को बताया कि कुत्ते शाम के समय मिलेंगे, जिसके बाद टीम दोबारा वहां पहुंची थी.
शाम को कार्रवाई शुरू होते ही लोग हिंसक हो गए. जब कर्मचारी खुद को बचाने के लिए भागने लगे, तो भीड़ ने उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस को मारपीट का वीडियो भी सौंपा गया है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा रही है।
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