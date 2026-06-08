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बिहार के इस मंत्री के काफिले पर जानलेवा हमला, 8 गिरफ्तार

मधुबनी: बिहार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर बीते रविवार शाम को हमला किया गया. खजौली विधानसभा क्षेत्र में हाल में हुए एक सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी. उन्हीं के परिजनों से मंत्री मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान उनके साथ यह घटना घटी. हमले में गाड़ी को नुकसान हुआ है.

8 आरोपी गिरफ्तार: घटना के बाद मौके पर दरभंगा के डीआईजी सहित मधुबनी एसपी भी पहुंचे. अभी तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जानकारी के अनुसार, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले को खजौली विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों ने निशाना बनाया और उनके वाहन पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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मंत्री के काफिले पर हमला: घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और मंत्री को सुरक्षित निकाला. बताया जा रहा है कि ठहर गांव निवासी जगे ठाकुर के पुत्र कृष्ण कुमार ठाकुर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उनके परिजनों से मिलने मंत्री पहुंचे थे. इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने मंत्री के काफिले को घेर लिया और हमला कर दिया. इस हमले में मंत्री का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है.

बाल-बाल बचे मंत्री: इस दौरान मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के बॉडीगार्ड ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.