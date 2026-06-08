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बिहार के इस मंत्री के काफिले पर जानलेवा हमला, 8 गिरफ्तार

बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया. हमले में मंत्री जी बाल-बाल बचे.

Attack on Arun Shankar Prasad
हमले में क्षतिग्रस्त गाड़ी की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 4:00 PM IST

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मधुबनी: बिहार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर बीते रविवार शाम को हमला किया गया. खजौली विधानसभा क्षेत्र में हाल में हुए एक सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी. उन्हीं के परिजनों से मंत्री मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान उनके साथ यह घटना घटी. हमले में गाड़ी को नुकसान हुआ है.

8 आरोपी गिरफ्तार: घटना के बाद मौके पर दरभंगा के डीआईजी सहित मधुबनी एसपी भी पहुंचे. अभी तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जानकारी के अनुसार, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले को खजौली विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों ने निशाना बनाया और उनके वाहन पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मंत्री के काफिले पर हमला: घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और मंत्री को सुरक्षित निकाला. बताया जा रहा है कि ठहर गांव निवासी जगे ठाकुर के पुत्र कृष्ण कुमार ठाकुर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उनके परिजनों से मिलने मंत्री पहुंचे थे. इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने मंत्री के काफिले को घेर लिया और हमला कर दिया. इस हमले में मंत्री का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है.

बाल-बाल बचे मंत्री: इस दौरान मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के बॉडीगार्ड ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

Attack on Arun Shankar Prasad
मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

SP का बयान: इस घटना को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. जनप्रतिनिधि पर इस तरह का हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है. घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार कलुआही थाना पहुंचे. उन्होंने बताया मंत्री पर हमला किया गया है.

"मृतक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे. परिवार से मिलकर लौटने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अनुचित डिमांड करने लगे. जब मंत्री के द्वारा उनको समझाया गया तो हमला किया गया. जब मंत्री गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो उनलोगों ने कुछ महिलाओं को आगे कर दिया. उनमें से कुछ महिलाओं ने पथराव शुरू कर दिया. इसके कारण मंत्री जी की गाड़ी का पीछे का शीशा फूट गया. दोषियों को किसी भा हाल में बख्शा नहीं जाएगा."- योगेंद्र कुमार कलुआही,मधुबनी एसपी

Attack on Arun Shankar Prasad
बाल-बाल बची मंत्री की जान (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि जिस वाहन की टक्कर से कृष्ण कुमार ठाकुर की मौत हुई है, वह कथित तौर पर शराब कारोबारियों से जुड़ा हुआ था. ग्रामीणों ने मंत्री के सामने ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया. इस दौरान कुछ लोगों ने मंत्री के काफिले की गाड़ी को घेर लिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

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